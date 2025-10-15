Felnőttként is lehet új barátokat szerezni – Szombathelyen most megmutatják, hogyan!

Gyerekként még természetes, hogy a padtársunkkal vagy a szomszéddal leszünk jóban, de harminc felett már sokan érzik úgy: egyszerűen nincs hol ismerkedni. Felnőttként barátokat szerezni nehezebb, mint valaha. Kevés a közösség, ahol új embereket lehetne megismerni, és az online világ sem mindig ad valódi kapcsolatokat. Ezen próbál változtatni a HaverVagy közösség, amely most Szombathelyre is megérkezett.

Teltház a HaverVagy közösségi estjén a szombathelyi társasjáték-kávézóban

Forrás: HaverVagy Szombathely Facebook csoport

A HaverVagy Szombathelyen

Az országosan ismert, sőt Bécsben és Londonban is működő hálózat célja, hogy teret adjon a felnőttek közti barátkozásnak – személyesen, játékosan, könnyedén.

A HaverVagy-estek menete egyszerű, mégis izgalmas:

a program elején minden résztvevő húz egy asztalszámot, ami meghatározza, melyik asztalhoz ül le az első körben.

egy-egy asztalnál négy ember foglal helyet, akik harminc percig beszélgethetnek, ismerkedhetnek, nevethetnek, sztorizhatnak.

emikor lejár az idő, újabb asztalszámot húznak, és új társaságba ülnek át – így mindenki több különböző emberrel találkozik egy este alatt.

három „forduló” után jön a negyedik, szabad kör, ahol már bárki odaülhet, ahová szeretne – akár azokhoz, akikkel korábban jól kijött, vagy egyszerűen csak szimpatikusnak tűnnek.

A hangulat kötetlen, nincs feszengés, nincs kényszer – a cél, hogy mindenki jól érezze magát, és akár új barátságokat, társaságokat találjon.

Teltház és nagy érdeklődés

A legutóbbi HaverVagy buli egy szombathelyi társasjáték-kávézóban zajlott, és már a meghirdetés után hatalmas érdeklődést váltott ki. Elővételben elfogytak a jegyek, az este teltházas lett, közel százan regisztráltak.

A szervezők elmondták: a résztvevők korosztálya nagyon vegyes volt – fiatal felnőttek, harmincasok, negyvenesek, sőt idősebbek is érkeztek, sokan egyedülállóként, mások kíváncsiságból vagy barátokkal. Volt, aki azt mondta, a közösségi médiában már olvasott az országos eseményekről, és kíváncsi volt, „milyen élőben ismeretlenekkel beszélgetni egy asztalnál, teljesen kötetlenül”.

Egy résztvevő így mesélt:

Örülök, hogy van ilyen lehetőség, mert felnőttként sokkal nehezebb barátkozni, mint iskolás koromban. Sok régi barát elköltözött, családot alapított, eltávolodtunk egymástól, így 30 éves koromra kevés barátom maradt. Itt végre van lehetőség új embereket megismerni.

A hangulat oldott és vidám volt, sok nevetéssel, könnyed beszélgetésekkel, és a beszámolók szerint a buli hajnalig tartott.

A szervezők azt is elárulták: a barátkozáson túl természetesen szerelem is szövődhet az ilyen estéken, az első szombathelyi HaverVagy páros már egymásra is talált az este folyamán.

Következő állomás: Halloween-haverkodás

Aki lemaradt, annak jó hírünk van: október 31-én újra lesz HaverVagy Szombathelyen, ismét a Ratmayer Társasjáték Kávézóban, ezúttal Halloween tematikában. A szervezők elmondták, hogy minden alkalomra más hangulatot hoznak majd – lesznek tematikus esték, különleges játékok, és sok lehetőség arra, hogy új embereket ismerjünk meg.