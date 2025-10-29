Hegyháti Csillagvizsgáló: utazás az autizmus és az univerzum világába

„Marslakó a játszótéren, avagy utazás az autizmus univerzumába, a neurodiverzumába” címmel tartott előadást Bozsaky Ágnes, a győri Pöttöm Fejlesztő vezető gyógypedagógusa, az SNI Suli előadója, coach, autizmus-szakember és érintett édesanya. A program megszervezését Hegyi Norbert, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja és a győri Széchenyi István Egyetem munkatársa vállalta.

Bozsaky Ágnes tartott előadást az autizmusról a Hegyháti Csillagvizsgálóban

Forrás: VN/Hegyi Norbert

Hegyháti Csillagvizsgáló – a Tejút alatt, nyitott szívvel és elmével

Ágnes közérthető, gyakorlatorientált összefoglalót adott a neurodiverzitásról, a mindennapi nehézségekről, a terápiás lehetőségekről és a hasznos szakirodalmakról. Előadását követően természetesen a csillagászati bemutató sem maradhatott el, amit Horváth Tibor, az alapítvány elnöke vezetett Hegyi Norbert segítségével.

Az este családi programként is emlékezetes maradt: Ágnes kisfia, Marci is ellátogatott a csillagvizsgálóba, és szemmel láthatóan nagy lelkesedéssel figyelte az eseményeket – különösen azt, hogy kedvenc bolygóját, a Szaturnuszt közelről is megcsodálhatta. A bemutatón a csaknem makulátlan égbolt alatt megpillantották a Tejút sávját, csillagokat és hullócsillagokat, műholdakat. A távcsöves megfigyelés legfőbb attrakciói a Lemmon-üstökös és a Szaturnusz voltak.