Szemléletformáló program

1 órája

Hegyháti Csillagvizsgáló: utazás az autizmus és az univerzum világába

Címkék#Hegyi Norbert#Bozsaky Ágnes#SNI Suli#autizmus

Hegyhátsálon rendszeresek a csillagászattal kapcsolatos rendezvények. Ezúttal egy szemléletformáló programot tartottak meg a Hegyháti Csillagvizsgálóban.

Vaol.hu

„Marslakó a játszótéren, avagy utazás az autizmus univerzumába, a neurodiverzumába” címmel tartott előadást Bozsaky Ágnes, a győri Pöttöm Fejlesztő vezető gyógypedagógusa, az SNI Suli előadója, coach, autizmus-szakember és érintett édesanya. A program megszervezését Hegyi Norbert, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja és a győri Széchenyi István Egyetem munkatársa vállalta.

Bozsaky Ágnes tartott előadást az autizmusról a Hegyháti Csillagvizsgálóban
Bozsaky Ágnes tartott előadást az autizmusról a Hegyháti Csillagvizsgálóban
Forrás: VN/Hegyi Norbert

Hegyháti Csillagvizsgáló – a Tejút alatt, nyitott szívvel és elmével

Ágnes közérthető, gyakorlatorientált összefoglalót adott a neurodiverzitásról, a mindennapi nehézségekről, a terápiás lehetőségekről és a hasznos szakirodalmakról. Előadását követően természetesen a csillagászati bemutató sem maradhatott el, amit Horváth Tibor, az alapítvány elnöke vezetett Hegyi Norbert segítségével.

Az este családi programként is emlékezetes maradt: Ágnes kisfia, Marci is ellátogatott a csillagvizsgálóba, és szemmel láthatóan nagy lelkesedéssel figyelte az eseményeket – különösen azt, hogy kedvenc bolygóját, a Szaturnuszt közelről is megcsodálhatta. A bemutatón a csaknem makulátlan égbolt alatt megpillantották a Tejút sávját, csillagokat és hullócsillagokat, műholdakat. A távcsöves megfigyelés legfőbb attrakciói a Lemmon-üstökös és a Szaturnusz voltak.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
