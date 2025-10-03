október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ki látta?

1 órája

Eltűnt Hegyi Barbara apja – nagy erőkkel keresik!

Címkék#eltűnés#kórház#keresés

A most eltűnt Hegyi János utolsó ismert tartózkodási helye a székesfehérvári kórház volt, Hegyi Barbara a Facebookon kért segítséget.

Vaol.hu

Hegyi Barbara, a Facebookon osztotta meg szerdán, kora este, hogy eltűnt édesapja, az 55 éves Hegyi János, akinek utolsó ismert tartózkodási helye a székesfehérvári kórház volt, ahová baleset miatt került be.

Hegyi Barbara, a közösségi médiában tette közzé, hogy eltűnt az apja
Hegyi Barbara, a közösségi médiában tette közzé, hogy eltűnt az apja Forrás: Facebook

Hegyi Barbara már egy éve nem látta az apját!

A poszt alatti hozzászólásokból kiderül az is, hogy lánya az apját – aki egyébként leginkább Vácon és környékén szokott tartózkodni – már egy éve nem látta.

A keresési felhívást többen megosztották, viszont a rendőrség egyelőre nem körözi eltűnt személyként. Hegyi Barbara – aki csak névrokona az ismert Jászai Mari-díjas színésznőnek – mindenkit arra kér, hogy aki látta édesapját, vagy információval rendelkezik hollétéről, azonnal jelezze a 06/20-255-25-34-es elérhetőségen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu