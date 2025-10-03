33 perce
Eltűnt Hegyi Barbara apja – nagy erőkkel keresik!
A most eltűnt Hegyi János utolsó ismert tartózkodási helye a székesfehérvári kórház volt, Hegyi Barbara a Facebookon kért segítséget.
Hegyi Barbara, a Facebookon osztotta meg szerdán, kora este, hogy eltűnt édesapja, az 55 éves Hegyi János, akinek utolsó ismert tartózkodási helye a székesfehérvári kórház volt, ahová baleset miatt került be.
Hegyi Barbara már egy éve nem látta az apját!
A poszt alatti hozzászólásokból kiderül az is, hogy lánya az apját – aki egyébként leginkább Vácon és környékén szokott tartózkodni – már egy éve nem látta.
A keresési felhívást többen megosztották, viszont a rendőrség egyelőre nem körözi eltűnt személyként. Hegyi Barbara – aki csak névrokona az ismert Jászai Mari-díjas színésznőnek – mindenkit arra kér, hogy aki látta édesapját, vagy információval rendelkezik hollétéről, azonnal jelezze a 06/20-255-25-34-es elérhetőségen.