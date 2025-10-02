Vészhelyzet! Helikopterrel kell menteni a magyar hegymászót

Nagy Márton és társa, Klein Dávid 2025. szeptember 16-án érték el a Dhaulagiri (8167 m) alaptáborát. Céljuk, hogy magashegyin teherhordók segítsége, és oxigénpalack használata nélkül érjék el a hegy csúcsát. Ekkor még senki nem gondolta, hogy helikopteres kiemelésre lesz szükség.

Nagy Márton: helikopteres mentésre lesz szükség

Forrás: Klein Dávid/Facebook

Klein Dávid közösségi oldalán olvasható: a következő hetekben az alpinista páros két sikeres akklimatizációs kört hajtott végre a hegyen: kialakította saját táborláncát és egy éjszakát töltöttek el nagyjából 5700, három éjszakát nagyjából 6000, valamint egy további éjszakát 6400 méteren. Ez jó alapot biztosít számukra egy csúcsmászó körre egy megfelelő időjárási ablak esetén.

Helikopter - A bajok 2025. október 2-án hajnalban kezdődtek.

Nagy Márton panaszainak számbavétele után Klein Dávid műholdas telefonon konzultált orvosokkal, alapvető gyógyszeres kezelést nyújtott Marcinak, de a telefonon javasolt vizsgálatok elvégzése (gyomorkitapintás, gyomor meghallgatása) a hegymászó rendkívüli fájdalmai mellett nem voltak lehetségesek, így 2-án, a reggeli órákban Dávid kezdeményezte a helikopteres kiemelést a hegymászók biztosításához kapcsolódó Redpoint Travel Protection (American Alpine Club) szervezeten keresztül, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt a helikopter még nem tudott felszállni.

Mivel Marci jelenleg nem képes kielégítően képviselni érdekeit vagy beszámolni tüneteiről, így Dávid elkíséri mászótársát Pokharába, ahol meggyőződik róla, hogy mászótársa biztonságban van. Reményei szerint Marci tünetei fájdalmas, de gyors lefolyású és veszélytelen okokra vezethetők vissza és egy-két napon belül együtt térnek vissza az alaptáborba.

Amennyiben Marci képtelen lenne folytatni az expedíciót – de állapota megnyugtatóan rendeződik – Dávid szándéka szerint visszatér az alaptáborba. Ebben az esetben ha adódik megfelelői időjárási ablak a hegyen, egyedül kíséri majd meg befejezni a Marcival közösen felépített expedíciót és próbálja meg elérni palack nélkül a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsát.

Jelenleg mindenkit arra kérünk, szurkoljon Marci mielőbbi felépüléséért!

- zárul a bejegyzés.