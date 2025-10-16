október 16., csütörtök

Új eszköz a helyi önazonosság védelmére - Két vasi falu már élt vele

Vas vármegyében két faluban Borgátán, illetve Bérbaltaváron vezették be a helyiek elővásárlási jogát. A helyi önazonosság védelméről szóló törvény lehetőséget ad arra az önkormányzatoknak, hogy feltételekhez kössék a beköltözést.

Horváth László

Borgáta, a nemzetközi szinten is ismert fürdőfalu lakosságszáma növekszik, mindig vannak új beköltözők, főleg a fürdő körüli településrész virágzik. A közelmúltban Szóka Tamás alpolgármester javaslatára bevezették az önkormányzat elővásárlási jogát, a helyi önazonosságról szóló törvény alapján

helyi önazonosság
Két vasi település élt a helyi önazonosság törvény adta lehetőségeivel: Bérbaltavár és Borgáta
Fotó: Szendi Péter

- Továbbra is várjuk a beköltözőket, senkit sem diszkriminálunk – szögezte le Gőcze Zsanett polgármester. - Szeretnénk a letelepedés előtt a leendő borgátaiakat jobban megismerni, találkozni velük, mi mindenkihez bizalommal fordulunk.

 Így tudunk fejlődni, és összetartó közösséget kialakítani 

– hangsúlyozta Gőcze Zsanett.

Megtudtuk, a faluban jelenleg is vannak eladó ingatlanok, az önkormányzat eddig nem élt az elővásárlási jogával. Az új helyi rendelet senkit sem gátol meg abban, hogy az ingatlan tulajdonost cseréljen – hangsúlyozta Gőcze Zsanett.

Bérbaltaváron ugyancsak éltek a helyi önazonosság védelméről szóló törvény adta lehetőséggel.

Dr. Dremmel László polgármestertől megtudtuk, lakossági megkeresés után döntött úgy a képviselő-testület, hogy az ingatlan eladásoknál a helyben élőknek, valamint az önkormányzatnak elővásárlási jogot biztosít.

- Mielőtt meghoztuk a döntést, alaposan körbejártuk a témát – emelte ki a faluvezető. - Országszerte számos képviselő-testület bizonyos feltételekhez, mint például az érettségi, erkölcsi bizonyítvány, munkahely megléte, kötötte az ingatlanvásárlást. Voltak olyanok is, akik előírták a magyar állampolgárságot, és a beköltözőktől pénzt kértek. Több esetben törvényességi eljárás indult. Az elővásárlási jogot a törvény nevesíti, így emellett határoztunk, diszkriminálni pedig senkit sem szeretnénk!

A polgármester kiemelte, nem az a céljuk, hogy üresen álljanak az ingatlanok, hanem az hogy a helyi fiatalok helyben maradhassanak, és ne kelljen más településre költözniük. Korábban előfordult, hogy a családok, bár Bérbartaváron maradtak volna, de nem tudtak, mert a tulajdonos nem nekik adta el az ingatlanát. 

2025. évi XLVIII. törvény a helyi önazonosság védelméről jogszabály megvédi települések önazonosságát. Így folytatódik a jogszabály: új korszak kezdődik a helyi közösségek jogainak védelmében. Az Alaptörvény tizenötödik módosításával a helyi közösségek önazonossághoz való joga immár alkotmányos védelem alá került. Ez lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy – saját döntésük alapján – szabályozzák a településük fejlődését, megőrizve a hagyományaikat, társadalmi rendjüket és értékeiket. A cél nem az elzárkózás, hanem a szerves fejlődés lehetőségének biztosítása. A túlzott mértékű lakosságbővülés vagy a tömeges ingatlanvásárlás több településen a fiatalok kiszorulását és a település jellegének sérülését vagy elvesztését eredményezte. Az új jogi eszközökkel a közösségek hatékonyabban védhetik meg életformájukat a kívántnál nagyobb mértékű betelepülés és ingatlanvásárlások negatív hatásaival szemben. E törvény hatálybalépésével a közösségeknek jogi eszközeik lesznek arra, hogy megvédjék az önazonosságukat, és ők dönthessenek arról, hogy milyen irányban fejlődjön a településük. Az új szabályozás célja, hogy összhangot teremtsen az egyéni jogok és a közösségi érdekek között, miközben megőrzi a magyar falvak, városok és közösségek értékeit a következő generációk számára is. A helyi közösségek jövője a saját kezükbe kerül.

