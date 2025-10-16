Új eszköz a helyi önazonosság védelmére - Két vasi falu már élt vele

Borgáta, a nemzetközi szinten is ismert fürdőfalu lakosságszáma növekszik, mindig vannak új beköltözők, főleg a fürdő körüli településrész virágzik. A közelmúltban Szóka Tamás alpolgármester javaslatára bevezették az önkormányzat elővásárlási jogát, a helyi önazonosságról szóló törvény alapján.

Két vasi település élt a helyi önazonosság törvény adta lehetőségeivel: Bérbaltavár és Borgáta

Fotó: Szendi Péter

- Továbbra is várjuk a beköltözőket, senkit sem diszkriminálunk – szögezte le Gőcze Zsanett polgármester. - Szeretnénk a letelepedés előtt a leendő borgátaiakat jobban megismerni, találkozni velük, mi mindenkihez bizalommal fordulunk.

Így tudunk fejlődni, és összetartó közösséget kialakítani

– hangsúlyozta Gőcze Zsanett.

Megtudtuk, a faluban jelenleg is vannak eladó ingatlanok, az önkormányzat eddig nem élt az elővásárlási jogával. Az új helyi rendelet senkit sem gátol meg abban, hogy az ingatlan tulajdonost cseréljen – hangsúlyozta Gőcze Zsanett.

Bérbaltaváron ugyancsak éltek a helyi önazonosság védelméről szóló törvény adta lehetőséggel.

Dr. Dremmel László polgármestertől megtudtuk, lakossági megkeresés után döntött úgy a képviselő-testület, hogy az ingatlan eladásoknál a helyben élőknek, valamint az önkormányzatnak elővásárlási jogot biztosít.

- Mielőtt meghoztuk a döntést, alaposan körbejártuk a témát – emelte ki a faluvezető. - Országszerte számos képviselő-testület bizonyos feltételekhez, mint például az érettségi, erkölcsi bizonyítvány, munkahely megléte, kötötte az ingatlanvásárlást. Voltak olyanok is, akik előírták a magyar állampolgárságot, és a beköltözőktől pénzt kértek. Több esetben törvényességi eljárás indult. Az elővásárlási jogot a törvény nevesíti, így emellett határoztunk, diszkriminálni pedig senkit sem szeretnénk!

A polgármester kiemelte, nem az a céljuk, hogy üresen álljanak az ingatlanok, hanem az hogy a helyi fiatalok helyben maradhassanak, és ne kelljen más településre költözniük. Korábban előfordult, hogy a családok, bár Bérbartaváron maradtak volna, de nem tudtak, mert a tulajdonos nem nekik adta el az ingatlanát.