Így nézett ki Herczeg Erika, mielőtt plasztikáztatott
Ha a régi fotóit nézed, alig ismersz rá. Herceg Erika a Megasztár mestere nagyon más ma, mint a karrierje elején volt. Nézd meg, így néz ki ma és hogy nézett ki régen.
Herczeg Erika a Megasztár mestere
2022-ben vált ismertté itthon, amikor az X-Faktor egyik mentora lett. 2025-ben, a TV2 Megasztár nyolcadik évadában került a műsor mesterei közé, Marics Peti, Tóth Gabi, Curtis szerepelnek még a zsűriben. Herceg Erika, Kisdobronyban született és büszkén mondja magáról, hogy ő egy kárpátaljai magyar lány. Magyarországon is karriert csinált, miután már Európa szerte ismerték.
Herceg Erika külföldön már sztár volt, amikor Magyarországra jött
Erika nemzetközi tapasztalatokkal került Magyarországra, hiszen 2013-tól a VIA Gra együttes tagjaként sokféle tapasztalatot szerzett nemzetközi zenei produkciókban. Ukrajnán és Oroszországon kívül Európa-szerte koncerteztek, ráadásul megnyert egy tehetségkutatót is. Amikor a felfedezésre váró versenyzőkkel dolgozik mentor- vagy zsűritagként, ez mind komoly előnyt jelent. Ugyanakkor Magyarországon sokan csak az X-Faktor mentorként vagy most a Megasztár mestereként ismerték meg. Pedig 13 éves kora óta folyamatosan énekel, első nagy sikere az volt, amikor megnyerte a Kárpátaljai Magyar Dalversenyt. A napokban jelent meg legújabb videoklipje is:
Hogy nézett ki a plasztika előtt?
A plasztikai műtétek, kozmetikai beavatkozások is hozzátartoznak az életéhez. A mellnagyobbításról nyíltan beszélt, de arról, hogy az arcán mi az, ami eredeti és mi az, ami nem, sejtelmesen fogalmaz. Nemrég a Redditen tűnt fel egy fotó, amin egy régi fotója szerepel. Gyanús, hogy az orra megváltozott és az ajkai is teltebbek. Herceg Erika plasztika nélkül is szép volt:
A korábbi képen szinte rá sem lehet ismerni és idősebbnek látszik, pedig több mint 10 évvel ezelőtt készült. A plasztikákon kívül azzal is sokszor vádolják, hogy testképzavara van. Ezt mindig cáfolja, ha felmerül. Azt mondja, a korábbi együttesével olyan szerződést kellett aláírnia, hogy 55 kiónál nem lehet több a súlya. Akkor megtanulta, hogy a színpadi megjelenéshez az is hozzátartozik, hogy formában tartja magát, soha nem nasizik és nagyon fegyelmezett, ha táplálkozásról van szó.
