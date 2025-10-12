Így nézett ki Herczeg Erika, mielőtt plasztikáztatott

Herceg Erika külföldön már sztár volt, amikor Magyarországra jött

Erika nemzetközi tapasztalatokkal került Magyarországra, hiszen 2013-tól a VIA Gra együttes tagjaként sokféle tapasztalatot szerzett nemzetközi zenei produkciókban. Ukrajnán és Oroszországon kívül Európa-szerte koncerteztek, ráadásul megnyert egy tehetségkutatót is. Amikor a felfedezésre váró versenyzőkkel dolgozik mentor- vagy zsűritagként, ez mind komoly előnyt jelent. Ugyanakkor Magyarországon sokan csak az X-Faktor mentorként vagy most a Megasztár mestereként ismerték meg. Pedig 13 éves kora óta folyamatosan énekel, első nagy sikere az volt, amikor megnyerte a Kárpátaljai Magyar Dalversenyt. A napokban jelent meg legújabb videoklipje is:

Hogy nézett ki a plasztika előtt?

A plasztikai műtétek, kozmetikai beavatkozások is hozzátartoznak az életéhez. A mellnagyobbításról nyíltan beszélt, de arról, hogy az arcán mi az, ami eredeti és mi az, ami nem, sejtelmesen fogalmaz. Nemrég a Redditen tűnt fel egy fotó, amin egy régi fotója szerepel. Gyanús, hogy az orra megváltozott és az ajkai is teltebbek. Herceg Erika plasztika nélkül is szép volt:

Herczeg Erika ilyen volt, ilyen lett

Forrás: Reddit

A korábbi képen szinte rá sem lehet ismerni és idősebbnek látszik, pedig több mint 10 évvel ezelőtt készült. A plasztikákon kívül azzal is sokszor vádolják, hogy testképzavara van. Ezt mindig cáfolja, ha felmerül. Azt mondja, a korábbi együttesével olyan szerződést kellett aláírnia, hogy 55 kiónál nem lehet több a súlya. Akkor megtanulta, hogy a színpadi megjelenéshez az is hozzátartozik, hogy formában tartja magát, soha nem nasizik és nagyon fegyelmezett, ha táplálkozásról van szó.