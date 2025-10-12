október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rá sem ismersz

1 órája

Így nézett ki Herczeg Erika, mielőtt plasztikáztatott

Címkék#mester#Herceg Erika#plasztikáztat#Megasztár

Ha a régi fotóit nézed, alig ismersz rá. Herceg Erika a Megasztár mestere nagyon más ma, mint a karrierje elején volt. Nézd meg, így néz ki ma és hogy nézett ki régen.

Vaol.hu
Így nézett ki Herczeg Erika, mielőtt plasztikáztatott

Herczeg Erika a Megasztár mestere

Forrás: TV2

2022-ben vált ismertté itthon, amikor az X-Faktor egyik mentora lett.  2025-ben, a TV2 Megasztár nyolcadik évadában került a műsor mesterei közé, Marics Peti, Tóth Gabi, Curtis szerepelnek még a zsűriben. Herceg Erika, Kisdobronyban született és büszkén mondja magáról, hogy ő egy kárpátaljai magyar lány. Magyarországon is karriert csinált, miután már Európa szerte ismerték.

Herceg Erika
Herceg Erika 
Forrás: Instagram

Herceg Erika külföldön már sztár volt, amikor Magyarországra jött

Erika nemzetközi tapasztalatokkal került Magyarországra, hiszen 2013-tól a VIA Gra együttes tagjaként sokféle tapasztalatot szerzett nemzetközi zenei produkciókban. Ukrajnán és Oroszországon kívül Európa-szerte koncerteztek, ráadásul megnyert egy tehetségkutatót is. Amikor a felfedezésre váró versenyzőkkel dolgozik mentor- vagy zsűritagként, ez mind komoly előnyt jelent. Ugyanakkor Magyarországon sokan csak az X-Faktor mentorként vagy most a Megasztár mestereként ismerték meg. Pedig 13 éves kora óta folyamatosan énekel, első nagy sikere az volt, amikor megnyerte a Kárpátaljai Magyar Dalversenyt. A napokban jelent meg legújabb videoklipje is:

Hogy nézett ki a plasztika előtt?

A plasztikai műtétek, kozmetikai beavatkozások is hozzátartoznak az életéhez. A mellnagyobbításról nyíltan beszélt, de arról, hogy az arcán mi az, ami eredeti és mi az, ami nem, sejtelmesen fogalmaz. Nemrég a Redditen tűnt fel egy fotó, amin egy régi fotója szerepel. Gyanús, hogy az orra megváltozott és az ajkai is teltebbek. Herceg Erika plasztika nélkül is szép volt:

Herczeg Erika ilyen volt, ilyen lett
Herczeg Erika ilyen volt, ilyen lett
Forrás: Reddit

A korábbi képen szinte rá sem lehet ismerni és idősebbnek látszik, pedig több mint 10 évvel ezelőtt készült. A plasztikákon kívül azzal is sokszor vádolják, hogy testképzavara van. Ezt mindig cáfolja, ha felmerül. Azt mondja, a korábbi együttesével olyan szerződést kellett aláírnia, hogy 55 kiónál nem lehet több a súlya. Akkor megtanulta, hogy a színpadi megjelenéshez az is hozzátartozik, hogy formában tartja magát, soha nem nasizik és nagyon fegyelmezett, ha táplálkozásról van szó. 

Herceg Erika természetesen

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu