Összegzés

1 órája

Sok-sok fotón keresztül meséljük el, mi minden történt a hétvégén Vasban - galériák

Címkék#vas vármegye#összegzés#galéria

Ismét egy eseménydús hétvégén vagyunk túl, rengeteg fotón mutatjuk a történéseket. Fotósaink sok helyen jártak szerte a vármegyében.

Vaol.hu

Eseménydús napokon vagyunk túl, rengeteg fotón mutatjuk a hétvége történéseit.

Mozgalmas hétvége, Japán-nap Szombathelyen
Mozgalmas hétvége, Japán-nap Szombathelyen
Forrás: VN

Szemezgessen a hétvége galériáiból!

Hali-öregfiúk

Fotók: Szendi Péter

A vasárnap délutáni Haladás-Puskás Akadémia II. NB III-as labdarúgó-mérkőzés előtt köszöntötték az 50 évvel ezelőtt Magyar Kupa-ezüstérmet nyert és a Kupagyőztesek Európa Kupájában indulót egykori legendás Haladás-futballistákat.

Súlyos baleset Ciráknál

Fotók: Répcelak ÖT

Ciráki balesethez riasztották szombaton délután a tűzoltókat és egy mentőhelikoptert is. A mentőhelikopterre egy súlyos sérülés miatt volt szükség

Fél évszázada lettek mozdonyvezetők

Fotók: Kóbor Szonja

Érettségi ötven évvel ezelőtt, még egy egészen más világban. És most közös beszélgetés, a múlt felidézése egy jó hangulatú találkozón.

Japán nap Szombathelyen

Fotók: Kóbor Szonja

Életvitel, művészet, gasztronómia – keleti módra. A japán kultúra számos területét megismerhették az érdeklődők a szombati rendezvényen.

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
