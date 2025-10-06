1 órája
Sok-sok fotón keresztül meséljük el, mi minden történt a hétvégén Vasban - galériák
Ismét egy eseménydús hétvégén vagyunk túl, rengeteg fotón mutatjuk a történéseket. Fotósaink sok helyen jártak szerte a vármegyében.
Eseménydús napokon vagyunk túl, rengeteg fotón mutatjuk a hétvége történéseit.
Szemezgessen a hétvége galériáiból!
Hali-öregfiúkFotók: Szendi Péter
A vasárnap délutáni Haladás-Puskás Akadémia II. NB III-as labdarúgó-mérkőzés előtt köszöntötték az 50 évvel ezelőtt Magyar Kupa-ezüstérmet nyert és a Kupagyőztesek Európa Kupájában indulót egykori legendás Haladás-futballistákat.
Súlyos baleset CiráknálFotók: Répcelak ÖT
Ciráki balesethez riasztották szombaton délután a tűzoltókat és egy mentőhelikoptert is. A mentőhelikopterre egy súlyos sérülés miatt volt szükség
Fél évszázada lettek mozdonyvezetőkFotók: Kóbor Szonja
Érettségi ötven évvel ezelőtt, még egy egészen más világban. És most közös beszélgetés, a múlt felidézése egy jó hangulatú találkozón.
Japán nap SzombathelyenFotók: Kóbor Szonja
Életvitel, művészet, gasztronómia – keleti módra. A japán kultúra számos területét megismerhették az érdeklődők a szombati rendezvényen.