Hetvenmilliós támogatást jelentettek be az ELTE aláírási ünnepségén

Majthényi László, Vas Vármegyei Önkormányzati Közgyűlés elnöke a keddi aláírási ünnepségen bejelentette, hogy a szombathelyi Eötvös Loránd Tudományegyetem számára hetven millió forintos támogatást sikerült kilobbiznia Vámos Zoltán főispánnak. Vámos Zoltán pedig hangsúlyozta, hogy „amíg mi itt leszünk, addig ezt a támogatást, ezt az összefogást érezni fogja az egyetem, a város és az egész térség is”.

 

