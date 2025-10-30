Kirándulás
1 órája
Hazalátogatott vármegyénkbe Hide the Pain Harold - fotók
Ismét hazalátogatott vármegyénk egyik leghíresebb szülöttje, Arató András, azaz Hide the Pain Harold. A mémlegenda ezúttal Mindenszentek alkalmából érkezett Kőszegre, de mint közösségi oldalán megosztott bejegyzésében írja, a temetőlátogatás mellé egy kis kirándulás is belefért.
Ismert, az interneten sztárrá lett budapesti nyugdíjas vasi származású, büszke kőszegi gyökereire.
Kapu Tibor és Hide the Pain Harold
Nem rég írtunk róla, a magyar űrhajós Nyíregyházán tartott előadást Cserényi Gyulával, ahol felbukkant egy érdekes vendég, a világhírű vasi mémlegenda, Hide the Pain Harold adta. Kapu Tibor természetesen nem hagyta ki a lehetőséget, hogy közös fotót készítsen Arató Andrással.
Ezt ne hagyja ki!Nagy mosolyok
2025.09.06. 10:00
Kapu Tibor rajong a mémekért? A vasi Hide the Pain Harolddal fotózkodott
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre