Hazalátogatott vármegyénkbe Hide the Pain Harold - fotók

Ismét hazalátogatott vármegyénk egyik leghíresebb szülöttje, Arató András, azaz Hide the Pain Harold. A mémlegenda ezúttal Mindenszentek alkalmából érkezett Kőszegre, de mint közösségi oldalán megosztott bejegyzésében írja, a temetőlátogatás mellé egy kis kirándulás is belefért.

Az interneten sztárrá lett budapesti nyugdíjas vasi származású, büszke kőszegi gyökereire. Hide the Pain Harold hazalátogatott.

Forrás: Facebook/Arató András

Ismert, az interneten sztárrá lett budapesti nyugdíjas vasi származású, büszke kőszegi gyökereire.

Kapu Tibor és Hide the Pain Harold

Nem rég írtunk róla, a magyar űrhajós Nyíregyházán tartott előadást Cserényi Gyulával, ahol felbukkant egy érdekes vendég, a világhírű vasi mémlegenda, Hide the Pain Harold adta. Kapu Tibor természetesen nem hagyta ki a lehetőséget, hogy közös fotót készítsen Arató Andrással.