1 órája
Jelentős változások a Nestlénél, Zacher Gábor a függőségekről és nagyszabású rendőrségi akció
Összefoglaltuk a csütörtöki nap legolvasottabb cikkeit, legfontosabb eseményeit, hogy neked már ne kelljen keresgetned. Íme a napi hírösszefoglalónk!
Napi hírösszefoglaló Vasból
Forrás: VN
Jelentős létszámleépítést jelentett be a Nestlé új vezérigazgatója, Zacher Gábor Szombathelyen tartott előadást, lopás a Gesztenyfesztiválról, a ROADPOL akció vasi eredményei - a többi között ezek voltak a leginkább felkapott tartalmaink csütörtökön. Napi hírösszefoglaló következik!
Napi hírösszefoglaló - október 16.
Zacher Gábor: „Nagyon rossz mentális állapotban vagyunk”
Az országszerte ismert toxikológus a megyeszékhelyen tartott ingyenes előadást. Zacher Gábor beszélt a függőségekről, annak lelki okairól és arról, milyen mentális állapotban vagyunk manapság. Részletek lenti cikkünkben.
Lopás árnyékolja be a Velemi Gesztenyenapok hétvégi nagy sikerét, keresik a tetteseket
Elkeserítő hírről számoltak be a vasi település hivatalos közösségi oldalán. A Gesztenyenapok után, hétfőre virradóra tolvajok garázdálkodtak és lopták el az ott hagyott hangtechnika egy részét. Részletek lenti cikkünkben.
Lopások árnyékolják be a Velemi Gesztenyenapok hétvégi nagy sikerét, keresik a tetteseket
Itt vannak a nagyszabású rendőrségi akció vasi eredményei
Az elmúlt héten zajlott az európai szintű, ROADPOL "Focus on the road" fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzés, melyhez a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság is csatlakozott. Az eredmények lenti cikkünkben!
Itt vannak a nagyszabású rendőrségi akció vasi eredményei: hihetetlen, de nem volt ittas sofőr
Brutális leépítésre készül a Nestlé - 16 ezer embert bocsájtanak el
A három év alatt már a harmadik vezérigazgatóját fogyasztó svájci élelmiszeripari óriás kilábalási stratégiája fájdalmas szakaszába ért. A mai bejelentés szerint 16 ezer embert küldenek el a Nestlé állományából, ez 6 százalékos leépítés. Részletek lenti cikkünkben.
Brutális leépítésre készül a Nestlé - 16 ezer embert bocsájtanak el
Megkeresésünkre dr. Tompa Gábor, a Nestlé Vállalati Kommunikációs és Kormányzati Kapcsolatok Igazgatója elmondta,
a Nestlé azon dolgozik, hogy hatékonyabbá tegye működését akár bizonyos feladatok szolgáltatóközpontokba szervezése, akár a folyamatok automatizálása által a vállalat átalakulásának felgyorsítása érdekében.
További részletek cikkünkben.
Reagált a Nestlé magyarországi cégcsoportja az elbocsátással kapcsolatos hírekre
Két szombathelyi utca, egy gond: egyirányúsítás lehet a megoldás!
Lakossági fórumot tartottak két utca forgalmi rendjének módosításáról a szombathelyi Jászai Utcai Közösségi Térben szerda délután. A Hajdú utca ügyét mintegy másfél tucat ott élő, míg a Szőllősi sétány problémáit kilenc lakó vitatta meg. Részletek lenti cikkünkben.
Két szombathelyi utca, egy gond: egyirányúsítás lehet a megoldás!
A fakitermelés nem erdőirtás - Milyen a jó tüzelő, mire figyeljünk vásárláskor?
Milyen a jó tüzelő? Mire figyeljünk vásárlásnál? Erről és a szociális tűzifaprogramról is kérdeztük a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársát, válaszait itt olvashatják.
A fakitermelés nem erdőirtás - Milyen a jó tüzelő, mire figyeljünk vásárláskor?
Négy bajnoki cím és nemzetközi győzelem: a LORIGO táncosai megállíthatatlanok az őszi versenyszezonban