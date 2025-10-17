Jelentős változások a Nestlénél, Zacher Gábor a függőségekről és nagyszabású rendőrségi akció

Jelentős létszámleépítést jelentett be a Nestlé új vezérigazgatója, Zacher Gábor Szombathelyen tartott előadást, lopás a Gesztenyfesztiválról, a ROADPOL akció vasi eredményei - a többi között ezek voltak a leginkább felkapott tartalmaink csütörtökön. Napi hírösszefoglaló következik!

Napi hírösszefoglaló Vasból

Forrás: VN

Napi hírösszefoglaló - október 16.

Zacher Gábor: „Nagyon rossz mentális állapotban vagyunk”

Az országszerte ismert toxikológus a megyeszékhelyen tartott ingyenes előadást. Zacher Gábor beszélt a függőségekről, annak lelki okairól és arról, milyen mentális állapotban vagyunk manapság. Részletek lenti cikkünkben.

Lopás árnyékolja be a Velemi Gesztenyenapok hétvégi nagy sikerét, keresik a tetteseket

Elkeserítő hírről számoltak be a vasi település hivatalos közösségi oldalán. A Gesztenyenapok után, hétfőre virradóra tolvajok garázdálkodtak és lopták el az ott hagyott hangtechnika egy részét. Részletek lenti cikkünkben.