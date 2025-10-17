október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csütörtöki hírösszefoglalónk

20 perce

Jelentős változások a Nestlénél, Zacher Gábor a függőségekről és nagyszabású rendőrségi akció

Címkék#Nestlé Hungária Kft#ROADPOL#Gesztenyfesztivál#Nestlé#akció

Összefoglaltuk a csütörtöki nap legolvasottabb cikkeit, legfontosabb eseményeit, hogy neked már ne kelljen keresgetned. Íme a napi hírösszefoglalónk!

Vaol.hu
Jelentős változások a Nestlénél, Zacher Gábor a függőségekről és nagyszabású rendőrségi akció

Napi hírösszefoglaló Vasból

Forrás: VN

Jelentős létszámleépítést jelentett be a Nestlé új vezérigazgatója, Zacher Gábor Szombathelyen tartott előadást, lopás a Gesztenyfesztiválról, a ROADPOL akció vasi eredményei - a többi között ezek voltak a leginkább felkapott tartalmaink csütörtökön. Napi hírösszefoglaló következik!

Napi hírösszefoglaló Vasból
Napi hírösszefoglaló Vasból
Forrás: VN

Napi hírösszefoglaló - október 16.

Zacher Gábor: „Nagyon rossz mentális állapotban vagyunk”

Az országszerte ismert toxikológus a megyeszékhelyen tartott ingyenes előadást. Zacher Gábor beszélt a függőségekről, annak lelki okairól és arról, milyen mentális állapotban vagyunk manapság. Részletek lenti cikkünkben.

Lopás árnyékolja be a Velemi Gesztenyenapok hétvégi nagy sikerét, keresik a tetteseket

Elkeserítő hírről számoltak be a vasi település hivatalos közösségi oldalán. A Gesztenyenapok után, hétfőre virradóra tolvajok garázdálkodtak és lopták el az ott hagyott hangtechnika egy részét. Részletek lenti cikkünkben.

Itt vannak a nagyszabású rendőrségi akció vasi eredményei

Az elmúlt héten zajlott az európai szintű, ROADPOL "Focus on the road" fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzés, melyhez a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság is csatlakozott. Az eredmények lenti cikkünkben!

Brutális leépítésre készül a Nestlé - 16 ezer embert bocsájtanak el

A három év alatt már a harmadik vezérigazgatóját fogyasztó svájci élelmiszeripari óriás kilábalási stratégiája fájdalmas szakaszába ért. A mai bejelentés szerint 16 ezer embert küldenek el a Nestlé állományából, ez 6 százalékos leépítés. Részletek lenti cikkünkben.

Megkeresésünkre dr. Tompa Gábor, a Nestlé Vállalati Kommunikációs és Kormányzati Kapcsolatok Igazgatója elmondta, 

a Nestlé azon dolgozik, hogy hatékonyabbá tegye működését akár bizonyos feladatok szolgáltatóközpontokba szervezése, akár a folyamatok automatizálása által a vállalat átalakulásának felgyorsítása érdekében.  

További részletek cikkünkben. 

Két szombathelyi utca, egy gond: egyirányúsítás lehet a megoldás!

Lakossági fórumot tartottak két utca forgalmi rendjének módosításáról a szombathelyi Jászai Utcai Közösségi Térben szerda délután. A Hajdú utca ügyét mintegy másfél tucat ott élő, míg a Szőllősi sétány problémáit kilenc lakó vitatta meg. Részletek lenti cikkünkben.

A fakitermelés nem erdőirtás - Milyen a jó tüzelő, mire figyeljünk vásárláskor?

Milyen a jó tüzelő? Mire figyeljünk vásárlásnál? Erről és a szociális tűzifaprogramról is kérdeztük a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársát, válaszait itt olvashatják.

 

 

 


 


 

 

 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu