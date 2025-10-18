36 perce
Hétvégi munkanap és korlátozás
Összefoglaltuk a pénteki nap legolvasottabb cikkeit, legfontosabb eseményeit, hogy neked már ne kelljen keresgetned. Íme a napi hírösszefoglalónk!
Trump Budapesten tárgyal Vlagyimir Putyinnal, látogatási tilalom a Markusovszky Kórházban, népszerű fűszert hívnak vissza, megviselheti a gyermekeket az óraátállítás, Varga Barnabás a csúcson - a többek közt ezek voltak a leginkább felkapott tartalmaink pénteken. Napi hírösszefoglaló következik!
Napi hírösszefoglaló - október 17.
Donald Trump Budapesten tárgyal Vlagyimir Putyinnal - A vasi választókerületi elnökök is reagáltak
Donald Trump szerint két héten belül létrejöhet a találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten. Érkeznek a reakciók.
Donald Trump Budapesten tárgyal Vlagyimir Putyinnal - A vasi választókerületi elnökök is reagáltak
Részleges látogatási tilalom a szombathelyi kórház egyik osztályán
A légúti fertőzések számának további emelkedésére tekintettel, a betegek védelme érdekében, 2025. október 18-tól visszavonásig részleges látogatási tilalom lépett életbe a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztályán.
Fűszert vontak ki a forgalomból
A Böllér-Ker Kft. visszahívta az általa forgalmazott morzsolt oregánót, miután kiderült, hogy a fűszer egyes csomagjaiban olívalevél is előfordulhat.
Ezt a népszerű fűszert kivonják a forgalomból - idegen anyag került bele
Drámai a helyzet a hazai szőlőültetvényeken
Megállíthatatlanul terjed a pusztító szőlőbetegség, több híres magyarországi borvidék is érintett. A szőlő aranyszínű sárgaság elleni védekezés országos szintű szervezése megkezdődött. Az aktuáis helyzetről a Vas Vármegyei Kormányhival tájékoztatott.
Szőlő aranyszínű sárgaság: már 25 vasi településen rendeltek el zárlatot
Szombati munkanap
Változik az ügyfélszolgálatok nyitvatartási ideje, a parkolási rendet és a tömegközlekedést is érinti az áthelyezett munkanap. Csokorba gyűjtöttük számíthatunk a szombati munkanap miatt.
Jön az óraátállítás, erre készüljenek a kisgyermekes szülők
Egyelőre nincs hivatalos döntés arról, hogy mikor szűnik meg az óraátállítás Magyarországon, így az évente ismétlődő átállás még biztosan a mindennapok része marad. Kolléganőnk osztotta meg tapasztalatait.
Figyelem, kisgyerekes anyukák! Óraátállítás, ami felboríthatja a napirendet
Varga Barnabás a csúcson – 10 érdekesség a magyar válogatott kedvencéről
A Ferencváros csatára jelenleg pályafutása egyik legizgalmasabb időszakát éli. Varga Barnabás neve ma egyet jelent a sikerekkel, a kitartással és azzal a hozzáállással, amitől újra lelkesedni tudunk a magyar futballért. Itt van tíz dolog, ami megmutatja, miért rajong érte az egész ország.
Varga Barnabás a csúcson – 10 érdekesség a magyar válogatott kedvencéről