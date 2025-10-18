Hétvégi munkanap és korlátozás

Trump Budapesten tárgyal Vlagyimir Putyinnal, látogatási tilalom a Markusovszky Kórházban, népszerű fűszert hívnak vissza, megviselheti a gyermekeket az óraátállítás, Varga Barnabás a csúcson - a többek közt ezek voltak a leginkább felkapott tartalmaink pénteken. Napi hírösszefoglaló következik!

Napi hírösszefoglaló péntekről

Fotó: Cseh Gábor

Donald Trump Budapesten tárgyal Vlagyimir Putyinnal - A vasi választókerületi elnökök is reagáltak

Donald Trump szerint két héten belül létrejöhet a találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten. Érkeznek a reakciók.