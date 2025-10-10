1 órája
Minden a horgászatról szólt
Izgalmas interaktív játékokkal várta a gyerekeket a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének standja az ÖKO-EXPO-n. Aki akart, online próba horgászvizsgát is tehetett.
A fenntarthatóság, a zöld átállás és a környezeti szemléletformálás jegyében szervezte meg az ÖKO-EXPO-t a Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az első napon több száz iskolás érkezett csoportosan a rendezvényre, és a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége standja egész nap folyamatosan élettel telt meg. A standnál izgalmas, interaktív játékok várták a gyerekeket, akik örömmel próbálták ki „halfogási” tudásukat és ügyességüket.
Ők a jövő horgászai
Az online próba horgászvizsgán a halfelismerésben és horgászati szabályokban mérették meg magukat,a plüsshal fogó játék igazi versenyhangulatot teremtett, hiszen mindenki a legtöbb kifogott halra hajtott, a halas puzzle pedig aprólékos csapatmunkával és mosolyokkal állt össze újra és újra.
A szövetség számára kiemelten fontos, hogy a gyerekek játékos formában ismerkedhessenek meg a horgászattal és a vizek világával, hiszen a jövő természetbarát generációját ők jelentik.