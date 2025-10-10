október 10., péntek

Gedeon névnap

Különleges horgászdélutánt rendeztek Szombathelyen

A csepergélő eső sem szegte az integrált horgászdélután résztvevői a Csónakázó tónál csütörtökön. A cél hét éve töretlen: a fogyatékkal élők egy csapatban pecáznak ép társaikkal. Mert a horgászat mindenkié.

Cseh-Egyed Bernadett
Különleges horgászdélutánt rendeztek Szombathelyen

Fotó: CSEH GABOR

A kezdést jelző dudaszó előtti percek kötetlen beszélgetéssel, ismerkedéssel teltek a Csónakázó tó partján. A többség rég látott barátokként üdvözöte egymást, de az újoncok is gyorsan csatlakoztak a jó kedvű társasághoz.  A csapatok közben helyet húztak és átvették a felszerelésüket. Immáron hetedik alkalommal szervezte meg a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége az Vas Vármegyei ÉFOÉSZ Egyesületével karöltve. Ezúttal tizenöt csapat nevezett.  

Integrált horgászdélután Szombathelyen
Integrált horgászdélután Szombathelyen
Fotó: Cseh Gábor

Horgászdélután az intgráció jegyében 

Évről-évre nagyon várják a fiataljaink ezt az alkalmat. A horgászat jó alkalom a tartalmas együttlétre és kikapcsolódásra, ráadásul még a friss levegőn is tölthetik ezt a néhány órát– fogalmazott Németh Klára egyesületi elnök.  

A horgászdélutánon egy értelmi sérült fiatal – ha szükséges segítővel –, egy ép horgász társával közösen alkotott egy csapatot. A MOHOSZ HUNOP programjának köszönhetően mindenki kezdő készletet is kapott, benne egy 3 és egy 4 méteres spiccbottal, etetőanyaggal. 

A MOHOSZ különböző kedvezményeket biztosít a jegyvásárlás és a vizsga során a fogyatékkal élők számára. Az integrált horgászdélutánon arra szeretnénk felhívni a figyelmet: a horgászat (majdnem) mindenkié - fogalmazott Puskás Norbert, a szövetség ügyvezető elnöke. Az előző években többen visszatértek a vízpartra egy-egy ilyen alkalom után, sőt, vannak, akik arról számolnak be: a hétköznapokban hiperaktív személyek horgászat közben teljesen megnyugszanak - fűzte hozzá. Puskás Norbert szerint egy-egy ilyen alkalom rámutat arra is: mennyire jó egészségben élni, mi is a valós probléma az életben, és mi nem. Egy szövetségnek, amelynek 12 ezer tagja van, meg kell emlékeznie a nehezebb helyzetben élőkről.  Ezt üzenjük a horgásztársaknak is: figyeljenek egymásra a vízparton. 

 

 

