A hideg se vette kedvüket - szövetségi tisztségviselők versenye Döröskén

Fagyos, deres vízpart fogadta a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének meghívott tisztségviselőit és munkatársait október 4-én a reggeli regisztrációkor a Döröskei-víztározónál. Szerencsére nem kellett sokat várni a napsütésre, igazi őszi horgászidő köszöntött be.

Döröskén rendezték meg a tisztségviselők horgászversenyét

Fotó: vasivizeken.hu

Sok múlott a technika választáson

A versenyen összesen 90 kilogramm hal akadt horogra a 11 induló csapatnál. A sikeresebb párosok 3–6 darab, 1,5–2 kilogrammos pontyot fogtak, de több helyen a dévérkeszeg is szép számmal jelentkezett. A Kőszegi Sporthorgász Egyesület versenyzői, Kelemen Richárd és Preiner Zsolt, főként dévérfogásaikkal érték el azt a szintet, ami sok pontyos csapat teljesítményével vetekedett.

A zsákmány főként pontyból és dévérkeszegből állt, de néhány ezüstkárász, törpeharcsa, valamint naphal is horogra akadt – ezek már kevésbé örömteli vendégek voltak a szákokban. A hideg vízben a halak mélyebbre húzódtak, ezért a method feeder technika bizonyult a leghatékonyabbnak, míg az úszós módszerek ezúttal kevesebb eredményt hoztak.

Új helyszínen is bizonyított a horgászpáros

A Mátyás Attila – Nagy Ferenc páros idén is magabiztosan horgászott, és 16,87 kilogrammos összfogással ismét a dobogó legfelső fokára állhatott. Tavalyi győzelmüket ezzel megismételve bebizonyították, hogy nemcsak hazai vizeken, hanem új pályán – ezúttal Döröskén – is a legjobbak.

A mérlegelést az ünnepélyes eredményhirdetést követte, melyen Horváthné Varga Marietta, Döröske polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Puskás Norbert, a szövetség ügyvezető elnöke megköszönte Döröske Önkormányzatának a kiváló együttműködést.

A dobogó legfelső fokára tehát a Mátyás Attila – Nagy Ferenc (Kéthatár-Tó Kerkafalva Horgász Egyesület) páros állhatott fel. A második helyet Kelemen Richárd – Preiner Zsolt (Kőszegi Sporthorgász Egyesület) szerezte meg, a harmadik Varga János – ifj. Varga János (Vassurányi Sporthorgász Egyesület) párosa lett.

A program közös ebéddel zárult - Güth Zoltán szakács egy igazi döröskei töltött káposztával készült.





