1 órája

Horvátországban jótékonykodtak a csepregiek

Címkék#csepreg#Horváth Zoltán#Tomislav Novinc#polgármester

Csepregi delegáció is részt vett a horvátországi testvértelepülésünkön, Pakrácon megtartott középkori napokon. Formálódik a további együttműködés, akár az Erasmus-programon keresztül.

Horváth László

Pakrác újonnan megválasztott polgármestere, Tomislav Novinc fogadta a Horváth Zolán vezette csepregi delegációt. A két település vezetője egyeztetett arról, miként lehet fejleszteni a már meglévő kapcsolatot. A két zeneiskola együttműködésében vannak még lehetőségek. Felmerült a diákcsere gondolata is, az Erasmus-program részleteit már elkezdték kidolgozni.

A csepregi delegáció Pakrácban
Forrás: VN

- A diákokról, a fiatalokról van szó, egy idő után már ők viszik tovább a mostani kapcsolatokat – mondta Horváth Zoltán Csepreg polgármestere. - Fontos, hogy a zeneiskolai növendékeket meghívjuk a testvértelepülések rendezvényeire, ezáltal újabb fellépési lehetőséget is biztosítunk. Amint lehetőségünk lesz rá, akár Pakráccal, akár az erdélyi Koronddal közösen programokat szervezzük.

A csepregi delegáció a középkori napokon jótékonykodott is, főszerepben a babételek voltak, de rengetek hagyományőrző is megjelent. A pakráci Fa Józseffel és a helyi magyar közösségek (Josip Fa) kiegészülve magyaros ételeket készítettek, és jófajta csepregi borokat árusítottak. 650 euró adomány gyűjt össze, amelyet a tinédzser korú sérült gyermekek alapítványának ajánlották fel. 


 

