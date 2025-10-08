Gasztrovásár jótékony céllal

A vadpörkölttől a slambucon át a házi süteményekig számos finomság várta a horvátzsidányi iskola gasztrovásárára kilátogatókat. A szülői munkaközösség immáron ötödik alkalommal szervezte meg jótékonycélú programot, a bevételt minden alkalommal az iskola csinosítására, illetve rendezvények lebonyolítására fordítják.

Megújult a horvátzsidányi iskola

Fotó: Koszorú Mihály

Krizmanich István polgármester elmondta: a vásár jó alkalom a közösségépítésre, kapcsolatteremtésre, kötetlen beszélgetésre. Így volt ez idén is, és külön öröm számukra, hogy ebbe Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője is bekapcsolódott. Egyúttal áttekintették a jövő fejlesztési terveit.

Nemzetiségi támogatásból jelentős külső felújításon esett át az iskola: kicserélték a nyílászárókat, szigetelték az épületet. Az elkészült beruházást szintén a napokban ünnepelték meg.