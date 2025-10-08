október 8., szerda

Koppány névnap

Ötödik alkalommal

21 perce

Gasztrovásár jótékony céllal

Címkék#horvátzsidányi#gasztro fesztivál#Ágh Péter

Immáron ötödik alkalommal szervezett jótékony célú gasztrovásárt a horvátzsidányi iskola szülői munkaközössége. Egyúttal a megújult épületet is megünnepelték.

Vaol.hu

A vadpörkölttől a slambucon át a házi süteményekig számos finomság várta a horvátzsidányi iskola gasztrovásárára kilátogatókat. A szülői munkaközösség immáron ötödik alkalommal szervezte meg jótékonycélú programot, a bevételt minden alkalommal az iskola csinosítására, illetve rendezvények lebonyolítására fordítják.  

Megújult a horvátzsidányi iskola
Megújult a horvátzsidányi iskola 
Fotó: Koszorú Mihály

Megújult a horvátzsidányi iskola

Krizmanich István polgármester elmondta: a vásár jó alkalom a közösségépítésre, kapcsolatteremtésre, kötetlen beszélgetésre. Így volt ez idén is, és külön öröm számukra, hogy ebbe Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője is bekapcsolódott. Egyúttal áttekintették a jövő fejlesztési terveit.

Nemzetiségi támogatásból jelentős külső felújításon esett át az iskola: kicserélték a nyílászárókat, szigetelték az épületet. Az elkészült beruházást szintén a napokban ünnepelték meg. 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
