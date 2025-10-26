Ahol még a plébános is tűzoltó volt - jubileumát ünnepelte a hosszúperesztegi tűzoltó egyesület

Az államtitkár kiemelte, országosan több mint 1,8 milliárd forint állami támogatás jutott az elmúlt négy évben az önkéntes tűzoltó egyesületeknek a Magyar Falu Program Falusi Civil Alapja révén, ezen belül csaknem ötszáz pályázat valósult meg eszközbeszerzése, szertárfelújításokra.

A megvalósult fejlesztéseket dr. Németh Eszter polgármester mutatta be a nagyközönségnek.

- Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy nem csupán az önkormányzati támogatásokra alapozta az egyesület idén sem a fejlődését, hanem több olyan pályázatot is próbált benyújtani, és hála Istennek sikeresen megvalósítani, amely a fejlődését támogatta.

Az egyik ilyen pályázat volt a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázata, amellyel a fűtés korszerűsítése valósulhatott meg

- fogalmazott, majd kifejtette: az egyesület a kondenzációs gázkazánját tudta kicserélni, illetve a pályázatból felújították a mellékhelyiséget is: járólapot és csempét cseréltek és megújult az egész vizesblokk. A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatán elnyert 400 ezer forintból egy kaszát vásároltak és a marketingre fordították – így, mint fogalmazott, a szertár külsőre is egy szépségfoltja lett a falunak.