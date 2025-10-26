október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Ünnep

1 órája

Ahol még a plébános is tűzoltó volt - jubileumát ünnepelte a hosszúperesztegi tűzoltó egyesület

Címkék#Hosszúpereszteg#Hosszúperesztegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület#felújítás#jubileum

Felújítás és jubileum. A Hosszúperesztegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ünnepelt szombaton.

Vaol.hu

Szombaton ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a Hosszúperesztegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az ünnepségen a tűzoltó szertár nemrégiben megvalósult felújításának eredményeit is átadták.

A Hosszúperesztegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a fennállásának 135. évfordulóját ünnepelte
A Hosszúperesztegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a fennállásának 135. évfordulóját ünnepelte: Marton Ferenc alelnök, Dénes Bálint t. parancsnok és V. Németh Zsolt államtitkár
Fotó: Novák Roland

Hosszúperesztegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület: ünnep, hála és a megújulás napja

Az átadón köszöntőt mondott V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Mint fogalmazott, 135 év már történelem - olyan múlt, amit nem könyvek lapjain őriznek, hanem víznyomokban, füstszagban, megkopott és újabb sisakokban, bajtársi kézfogásokban. Felidézte, hogy Hosszúperesztegen még a plébános is tűzoltó volt, a gyerekeknek pedig az volt a szabadidős elfoglaltsága, hogy a vizes gyakorlatot lesték. A tűzoltó szertár falai a pedig a helyiek támogatásából nőttek ki. A tűzoltók szerves részei – a segítés mellett rendezvényeikkel és lelkes részvételükkel más eseményeken – a Hosszúpereszteg életének. Így a felújítások révén a falu egyik legfontosabb közössége kapott méltó feltételeket pótolhatatlan szolgálatához.

135 éves a Hosszúperesztegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Fotók: Novák Roland

 

Az államtitkár kiemelte, országosan több mint 1,8 milliárd forint állami támogatás jutott az elmúlt négy évben az önkéntes tűzoltó egyesületeknek a Magyar Falu Program Falusi Civil Alapja révén, ezen belül csaknem ötszáz pályázat valósult meg eszközbeszerzése, szertárfelújításokra.

A megvalósult fejlesztéseket dr. Németh Eszter polgármester mutatta be a nagyközönségnek. 

- Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy nem csupán az önkormányzati támogatásokra alapozta az egyesület idén sem a fejlődését, hanem több olyan pályázatot is próbált benyújtani, és hála Istennek sikeresen megvalósítani, amely a fejlődését támogatta. 

Az egyik ilyen pályázat volt a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázata, amellyel a fűtés korszerűsítése valósulhatott meg 

- fogalmazott, majd kifejtette: az egyesület a kondenzációs gázkazánját tudta kicserélni, illetve a pályázatból felújították a mellékhelyiséget is: járólapot és csempét cseréltek és megújult az egész vizesblokk. A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatán elnyert 400 ezer forintból egy kaszát vásároltak és a marketingre fordították – így, mint fogalmazott, a szertár külsőre is egy szépségfoltja lett a falunak.

Szavait követően Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke mondott pohárköszöntőt. Buzdítására az ünneplők arra koccintottak, hogy a szervezet még hosszú-hosszú ideig tudjon segíteni a körülötte lévő embereknek, végezetül kevés bevetést kívánt számukra. 

Végül a felújított épületet a résztvevők közösen megtekintették.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
