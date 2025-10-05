október 5., vasárnap

Időközi választást tartanak vasárnap a vasi faluban

Ormosbányán és Nemesládonyban polgármestert, Tiszaburán polgármestert és képviselőket, Miháldon pedig képviselőket választanak. Négy településen rendeznek ma időközi választást.

A Vas vármegyei Nemesládony községben azért kell időközi polgármester-választást rendezni, mert a települést 2019 óta vezető Rubóczkiné Börczy Viktória (független) július 4-én mondott le tisztségéről. Az időközi választáson két független jelölt indul: Kira Emil Attiláné és Kancsérné Balogh Arienn, a választói névjegyzékben közel 150-en szerepelnek. 

Időközi választást tartanak Nemesládonyban
Időközi választás: Leköszönt a polgármester

Korábban írtunk arról, hogy a polgármester levélben köszönte meg mindazok bizalmát, akik a 2024-es önkormányzati választáson másodszor is támogattak.

Nagy céljaim, terveim voltak a falu fejlődésért. Az ember élete azonban alakulhat úgy, hogy kénytelen változtatni. Nehéz szívvel hoztam meg a döntést, hogy július 4-én, mint Nemesládony polgármestere beaadtam a lemondásom. Az egészségem fontos számomra, a döntésem nagyban befolyásolta, hogy nem tudom tovább vállalni az önkormányzathoz tartozó feladtok ellátását, megoldását. Kértem a megértésüket, az elfogadásukat, egyúttal azt is, hogy tiszteletben tartják a döntésem és a magánéletem.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
