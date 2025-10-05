Időközi választást tartanak vasárnap a vasi faluban

A Vas vármegyei Nemesládony községben azért kell időközi polgármester-választást rendezni, mert a települést 2019 óta vezető Rubóczkiné Börczy Viktória (független) július 4-én mondott le tisztségéről. Az időközi választáson két független jelölt indul: Kira Emil Attiláné és Kancsérné Balogh Arienn, a választói névjegyzékben közel 150-en szerepelnek.

Időközi választást tartanak Nemesládonyban

Forrás: VN-archív

Időközi választás: Leköszönt a polgármester

Korábban írtunk arról, hogy a polgármester levélben köszönte meg mindazok bizalmát, akik a 2024-es önkormányzati választáson másodszor is támogattak.