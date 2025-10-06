Idősek hete Csepregen - fotók

Gazdag élményekkel, boldog és örömteli pillanatokkal telt az idősek hete programja a csepregi Területi Gondozási Központban. Mint azt Zétényi Irén intézményvezetőtől megtudtuk, hétfőn Nika Róbert tartott gasztrokulturális és vőfély bemutatót, kedden kvíznapot tartottak. Szerdán a Farkas Sándor Egylet adta elő műsorár, csütörtökön a kápolnában szentmisét tartottak, pénteken a szőlőé volt a főszerep. A vidám műsorok jó hangulatban teltek, a hozzátatozók pedig finom süteményeket is vittek.