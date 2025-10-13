Az idősek tették le az alapot

Ágh Péter, Észak-Vas Vármegye országgyűlési képviselője, Lócson az idősek napján fejezte ki tiszteletemet a résztvevők felé. - A dallamok minket is jó hangulatba hoztak, így megtisztelő volt, hogy a polgármester asszony nem utasított el, amikor felkértem egy táncra – közölte Ágh Péter.

Idősek napja: Ágh Péter, országgyűlési képviselő, valamint Horváth Ildikó polgármester is táncra perdült.

Fotó: Koszorú Mihály

Ám az idősek napi meglepetések sora ezzel még nem ért véget. Műsort adott a csepregi Farkas Sándor Egylet, majd a helybéli zenész Schimmer Attila harmonika muzsikával kedveskedett a szép számmal megjelent időseknek.

Idősek napja: köszönet

- Az idősek alapozták meg azt a közösséget, melynek köszönhetően itt lehetünk – mondta Horváth Ildikó. - Az idősek napja alkalmával mindig igyekszünk változatos műsort összeállítani. Bár, kis település a miénk, de évente tíz, tizenkét nagyobb rendezvényünk van. Ezeken is számítunk az idősebb korosztály megjelenésre, miként az elszármazottakat is hazavárjuk. Nem utolsó sorban pedig lehetőséget is biztosítunk, hogy a helyiek és a beköltözők még jobban megismerhessék egymást.