Nemcsak a múlt őrzői - így ünnepelték az idősek világnapját Celldömölkön

Az idősek világnapja évről-évre emlékezetet bennünket: az idősek a közösségünk legnagyobb kincsei az idősek, akik életükkel, tapasztalataikkal és szeretetükkel mindannyiunkat gazdagítanak. Az idősek nemcsak a múlt őrzői, hanem közösségünk ma is aktív, értékes tagjai – hangzott el a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban rendezett ünnepségen, ahol az idős klubok tagjai mellett a Népjóléti Szolgálat munkatársai és a város vezetői is összejöttek. Köszöntőt mondott Fehér László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester, Nagy Zoltán igazgató és Kuruczné Falusi Tünde klubvezető. A programon ünnepi beszédet mondott Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője.

Idősek világnapja Celldömölkön

Fotó: Koszorú Mihály

Egy olyan nemzedéket köszönthetek, akik a legtöbbet tették a Hazánkért. Igen a Hazánkért, hiszen mindenki a saját helyén, a saját munkájával, a saját családjáról való gondoskodásával egyben - az országot is építette. Mindezt pedig, tudjuk jól, hogy nem egyszerű időszakban - fogalmazott. Majd így folytatta: - Köszönjük a fáradozásaikat, köszönjük a szeretetüket és köszönjük, hogy ma is óvó szeretettel figyelnek mindarra, ami fontos az életben.

A kormány a nyugdíjasok mellé állt

Ágh Péter szólt arról is, a gazdasági kihívások ellenére a kormány több lépéssel igyekezett a nyugdíjasok mellé állni, legyen szó a 13. havi nyugdíjról, az utalványokról, vagy a kiegészítő nyugdíjemelésről.

Gyűlöltre, rágalmakra jövőt építeni nem lehet.

Önök már eddig is sokszor megmutatták, hogy egy kedves szó, az odafordulás a másikhoz mennyit ér. Arra biztatom mindannyiunkat, hogy mindig azt keressük, ami összeköt az elkövetkező időszakban is. Összeköt az, hogy becsüljük ezt a tájat, Celldömölköt és Kemenesalját - zárta gondolatait Ágh Péter.