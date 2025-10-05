október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Idősek világnapja

1 órája

Nemcsak a múlt őrzői - így ünnepelték az idősek világnapját Celldömölkön

Címkék#Népjóléti Szolgálat#idősek világnapja#Ágh Péter

Nagyszabású gálát szerveztek a celldömölki Népjóléti Szolgálat idős klubjai a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban. Október 1-je az idősek világnapja, a hagyományokhoz hűen a kemenesaljai városban is megemlékeztek a jeles alkalomról.

Vaol.hu

Az idősek világnapja évről-évre emlékezetet bennünket: az idősek a közösségünk legnagyobb kincsei az idősek, akik életükkel, tapasztalataikkal és szeretetükkel mindannyiunkat gazdagítanak. Az idősek nemcsak a múlt őrzői, hanem közösségünk ma is aktív, értékes tagjai – hangzott el a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban rendezett ünnepségen, ahol az idős klubok tagjai mellett a Népjóléti Szolgálat munkatársai és a város vezetői is összejöttek. Köszöntőt mondott Fehér László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester, Nagy Zoltán igazgató és Kuruczné Falusi Tünde klubvezető. A programon ünnepi beszédet mondott Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője.  

Idősek világnapja Celldömölkön
Idősek világnapja Celldömölkön 
Fotó: Koszorú Mihály

Idősek világnapja Celldömölkön 

Egy olyan nemzedéket köszönthetek, akik a legtöbbet tették a Hazánkért. Igen a Hazánkért, hiszen mindenki a saját helyén, a saját munkájával, a saját családjáról való gondoskodásával egyben - az országot is építette. Mindezt pedig, tudjuk jól, hogy nem egyszerű időszakban - fogalmazott. Majd így folytatta: - Köszönjük a fáradozásaikat, köszönjük a szeretetüket és köszönjük, hogy ma is óvó szeretettel figyelnek mindarra, ami fontos az életben. 

A kormány a nyugdíjasok mellé állt 

Ágh Péter szólt arról is, a gazdasági kihívások ellenére a kormány több lépéssel igyekezett a nyugdíjasok mellé állni, legyen szó a 13. havi nyugdíjról, az utalványokról, vagy a kiegészítő nyugdíjemelésről. 

Gyűlöltre, rágalmakra jövőt építeni nem lehet.  

Önök már eddig is sokszor megmutatták, hogy egy kedves szó, az odafordulás a másikhoz mennyit ér. Arra biztatom mindannyiunkat, hogy mindig azt keressük, ami összeköt az elkövetkező időszakban is. Összeköt az, hogy becsüljük ezt a tájat, Celldömölköt és Kemenesalját - zárta gondolatait Ágh Péter. 

 

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu