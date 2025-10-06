Közös vacsora és tánc a fergeteges nyugdíjas találkozón

Rekordsok résztvevővel jó hangulatban zajlott a kemenessömjéni nyugdíjas találkozó - mondta el érdeklődésünkre Kurucz Attila polgármester. Hozzátette: több mint húsz éve rendezik meg a programot az idősek világnapja alkalmából a céllal, hogy az itt élők találkozhassanak, beszélgethessenek. A jó hangulatot Varga Vera, a Pápai Musical Stúdió vezetője alapozta meg, majd a közös vacsorát tánc követte.

Ha idősek világnapja, akkor nyugdíjas találkozó Kemenesömjénben

Fotó: Koszorú Mihály

Köszönet a Kemenessömjéni Önkormányzatnak, hogy törődő szeretettel figyelnek az idősebb korosztályra. A mostani alkalom is ilyen volt – végül nagy mulatsággá alakult, amiből nem hagyták, hogy kimaradjak. Megtisztelő volt ilyen nagyszerű társaságban lenni! - fogalmazott Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője