Találkozó

1 órája

Közös vacsora és tánc a fergeteges nyugdíjas találkozón

Címkék#találkozó#nyugdíjas#Kemenessömjén

Folytatva a több mint kétévtizedes hagyományt, nyugdíjas találkozót szerveztek a hétvégén Kemenessömjénben. Október 1-je az idősek világnapja, egyben jó alkalom a találkozásra, közösségépítésre is.

Vaol.hu

Rekordsok résztvevővel jó hangulatban zajlott a kemenessömjéni nyugdíjas találkozó - mondta el érdeklődésünkre Kurucz Attila polgármester. Hozzátette: több mint húsz éve rendezik meg a programot az idősek világnapja alkalmából a céllal, hogy az itt élők találkozhassanak, beszélgethessenek. A jó hangulatot Varga Vera, a Pápai Musical Stúdió vezetője alapozta meg, majd a közös vacsorát tánc követte.  

Ha idősek világnapja, akkor nyugdíjas találkozó Kemenesömjénben
Ha idősek világnapja, akkor nyugdíjas találkozó Kemenesömjénben
Fotó: Koszorú Mihály

Ha idősek világnapja, akkor nyugdíjas találkozó

Köszönet a Kemenessömjéni Önkormányzatnak, hogy törődő szeretettel figyelnek az idősebb korosztályra. A mostani alkalom is ilyen volt – végül nagy mulatsággá alakult, amiből nem hagyták, hogy kimaradjak. Megtisztelő volt ilyen nagyszerű társaságban lenni! - fogalmazott Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője 

 

