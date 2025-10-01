Idősek világnapja: ők kaptak elismerést a Savaria moziban - fotók

Az idősek világnapja alkalmából szervezett ünnepségen Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke felhívta a figyelmet: fontos, hogy a hosszú kort megért embertársainkat az egész esztendőben nagy tisztelet övezze. Mint mondta, csak az a társadalom lehet hatékony, ahol működik az a családmodell, amelyben az időseknek és a fiataloknak is szerepe van és ahol a generációk egymás munkáját segítve, támogatva haladnak előre.

Idősek világnapja: Sági Józsefnét is kitüntették.

Fotó: Cseh Gábor

Idősek világnapja: elismeréseket is átadtak

Ha lehet sokáig élni, akkor milyen körülmények között van ennek értelme? – tette fel a jelenlévőknek a kérdést dr. Nemény András polgármester, s úgy felelt: akkor, ha fontosak vagyunk még valakinek. A családunknak, mert igazi szeretetet, megértést, biztonságot tudunk adni, akár egy mosolyban. S a közösségünknek vagy akár a településnek, ahol élünk, fogalmazta meg személyes hangú köszöntőjében. Az ünnepségen részt vett dr. Lehoczki Tímea, a Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal vezetője is.

A mozi nagytermében az idősekért végzett munka elismeréseként kitüntetéseket is átadtak. Idősek az idősekért díjat adományoztak Sági Józsefnének, a Vépi Nefelejcs Klub vezetőjének és Fehér Csabánénak, az Aranykorúak Sportegyesülete alapító tagjának és a Gyöngyöshermáni Igazgyöngyök Nyugdíjas Klub aktív tagjának.