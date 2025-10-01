október 1., szerda

Malvin névnap

Elismerések

4 órája

Idősek világnapja: ők kaptak elismerést a Savaria moziban - fotók

#emlékplakett#Aranykorúak Egyesületének#Vida László#Molnár Árpád

Az idősek világnapja alkalmából szervezett ünnepséget szerdán Vas Vármegye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetsége és Képviselete. Az Agora – Savaria Filmszínház nagytermében hagyományosan elismeréseket is átadtak.

Tóth Katalin

Az idősek világnapja alkalmából szervezett ünnepségen Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke felhívta a figyelmet: fontos, hogy a hosszú kort megért embertársainkat az egész esztendőben nagy tisztelet övezze. Mint mondta, csak az a társadalom lehet hatékony, ahol működik az a családmodell, amelyben az időseknek és a fiataloknak is szerepe van és ahol a generációk egymás munkáját segítve, támogatva haladnak előre. 

Idősek világnapja: Sági Józsefnét is kitüntették.
Idősek világnapja: Sági Józsefnét is kitüntették. 
Fotó: Cseh Gábor

Idősek világnapja: elismeréseket is átadtak

Ha lehet sokáig élni, akkor milyen körülmények között van ennek értelme? – tette fel a jelenlévőknek a kérdést dr. Nemény András polgármester, s úgy felelt: akkor, ha fontosak vagyunk még valakinek. A családunknak, mert igazi szeretetet, megértést, biztonságot tudunk adni, akár egy mosolyban. S a közösségünknek vagy akár a településnek, ahol élünk, fogalmazta meg személyes hangú köszöntőjében. Az ünnepségen részt vett dr. Lehoczki Tímea, a Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal vezetője is.

A mozi nagytermében az idősekért végzett munka elismeréseként kitüntetéseket is átadtak. Idősek az idősekért díjat adományoztak Sági Józsefnének, a Vépi Nefelejcs Klub vezetőjének és Fehér Csabánénak, az Aranykorúak Sportegyesülete alapító tagjának és a Gyöngyöshermáni Igazgyöngyök Nyugdíjas Klub aktív tagjának.

Idősek világnapja Szombathelyen

Fotók: Cseh Gábor

Vas Vármegye Közgyűlése elnökének emlékplakettjét vehette át dr. Kéri Ilona, a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület vezetőségének tagja; dr. Bazsó Lászlóné, a Vas Vármegyei Nyugdíjas Rendőrök Egyesületének tagja és Pájer Lajos, a Vépi Nefelejcs Nyugdíjas Klub aktív tagja. 

A vármegyei nyugdíjas szövetség kitüntetését Kiss Ferencné Éva, a Szőllősi Nyugdíjas Klub tagja; Balikó Lászlóné, a Vas Vármegyei Önkormányzat Nyugdíjas Klubjának tagja; Szalay Tibor, az Aranykorúak Egyesületének tagja; Szárnyas Lajosné, a Szentkirályi Polgári Kör Igazgyöngy Nyugdíjas Klubjának tagja és Vida László, a Szombathelyi Határőr Nyugdíjas Egyesület tagja vette át Molnár Árpádtól, a Vas megyei nyugdíjas szövetség elnökétől. 

Az ünnepségen Szalai András Pődör György versét mondta el. Ajándékként dalos-nótás-zenés összeállítást hallhatott a közönség szövetségük tagjainak előadásában, akik a Nyugdíjasok Országos Szövetsége győri országos dalos versenyén mindannyian kiemelt arany minősítést szereztek. 


 

 

