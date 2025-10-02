Idősek világnapja: három generáció képviseltette magát a vépi műsorban

Kilencven főre terítettek a művelődési ház nagytermében – alig maradtak üresen székek, sokan elfogadták a szíves invitálást az idősek világnapja ünnepségére, amelynek bevezetőjében Pálóczi Dalma Kriszta elmondta: „Hálával és tisztelettel fordulunk mindazok felé, akik hosszú évtizedeken át gyarapították közösségünket tudásukkal, tapasztalatukkal és szeretetükkel. Akik példát mutattak emberségből, gondoskodásból, türelemből – ma szeretnénk ebből egy keveset visszaadni. Ma Önöké a figyelem, a mosoly, a taps és a hála.

Idősek világnapja Vépen: három generáció képviseltette magát a műsorban.

Fotó: Cseh Gábor

Idősek világnapja Vépen

Különleges zeneszám csendült fel, amely kifejezetten az alkalomra készült. A dalt követően elsőként a legkisebbek, a Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde Búzavirág csoportjának óvodásai léptek fel.

Utána Rózsa Hajnalka polgármester szólt az idősekhez:

– Ez a nap nem csupán egy dátum a naptárban, sokkal több annál. Ez a nap az emlékezés, a tisztelet és a hála napja is. Ezen a napon különösen fontos, hogy megálljunk egy pillanatra és kimondjuk azt, amit talán nem mondunk el elégszer a hétköznapok rohanásában: köszönjük, hogy vannak nekünk. Önök azok, akik hosszú évtizedeken át dolgoztak, gyermekeket neveltek, áldozatokat hoztak nemcsak családjukért, hanem Vép községéért, nagyközségünkért, városunkért is. Köszönjük, hogy kijárták az utat, hogy nekünk, gyermekeiknek, unokáiknak már könnyebb legyen végig menni rajta.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatója, a Budapesti Operettszínház társulatának vendégművésze Nagy-Jancsó Júlia, aki Vépen gyerekeskedett és máig ott él a családja. Az idősek napi rendezvényre szívmelengető, jókedvre derítő operettes-musicales összeállítással érkezett. Végül a Vépi Szenior Örömtáncosok igényes-látványos műsorának tapsolhatott a közönség.