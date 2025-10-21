Igazi amerikai almáspite – egy családi recept a tengerentúlról

Igazi amerikai almáspite története: van egy nagyon kedves barátunk, aki évtizedek óta az Egyesült Államokban él. Amikor legutóbb beszélgettünk, szóba került, milyen sütemények nélkül nem telhet el egyetlen amerikai ünnep sem. Ő csak nevetett, és azt mondta: „Nálunk az almáspite olyan, mint nálatok a bejgli – egyszerűen nem hiányozhat az asztalról.”

Igazi amerikai almáspite-családi recept

Fotó: VN/Gáspár Eszter

És akkor elküldte nekem a családi receptet, amit már generációk óta sütnek. Azt mondja, bár minden boltban lehet kapni kész almáspitét, semmi sem ér fel azzal, amit te magad sütsz.

Nos, kipróbáltam – és tényleg igaza volt. Ez az a klasszikus amerikai almáspite, amiről a filmekben is beszélnek: aranybarna, illatos, omlós, és édesen fűszeres.

Hozzávalók (1 db 23 cm-es pitéhez)

A tésztához:

250 g liszt

50 g zsír

150 g hideg vaj (felkockázva)

10 evőkanál hideg víz

1 evőkanál cukor

1 csipet só

A töltelékhez:

6-8 közepes alma

120 g cukor

1 csapott evőkanál őrölt fahéj

1 csapott evőkanál szegfűbors

fél evőkanál szerecsendió

1 evőkanál liszt vagy kukoricakeményítő

1 evőkanál citromlé

1 teáskanál vaníliakivonat (opcionális)

A tetejére:

1 tojás a lekenéshez

1 evőkanál cukor a szóráshoz

Elkészítés

A tészta:

Keverd össze a lisztet, cukrot és sót. Add hozzá a zsírt és a vajat, majd morzsold el, amíg finom, homokos állagú lesz.

Fokozatosan add hozzá a hideg vizet, és gyorsan gyúrd össze a tésztát. Oszd két részre, csomagold fóliába, és tedd a hűtőbe legalább 30 percre.

A töltelék:

Hámozd meg és szeleteld fel az almákat. Keverd össze a cukorral, fahéjjal, szerecsendióval, liszttel, citromlével és vaníliával.

A pite összeállítása:

Nyújtsd ki az egyik tésztalapot, és béleld ki vele a piteformát.

Töltsd meg az almás töltelékkel.

Nyújtsd ki a másik tésztalapot, fedd be vele, vagy készíts rácsos mintát.

Kend le felvert tojással, és szórd meg cukorral.

Sütés:

180 °C-on süsd kb. 45–50 percig, amíg a teteje aranybarna, az alma pedig finom, szaftos lesz.

Tálalás:

Hagyjuk kicsit hűlni, majd tálaljuk melegen, akár egy gombóc vaníliafagyival – pont úgy, ahogy Amerikában szokták.