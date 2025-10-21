október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztronómia

1 órája

Igazi amerikai almáspite – egy családi recept a tengerentúlról

Címkék#alma#recept#gasztronómia

Az amerikai filmekből ismerős, illatos, aranybarna almáspite most a te konyhádban is megsülhet. Igazi amerikai almáspite: egy kedves barátunk családi receptje ez – egyszerű, mégis különleges, mert minden szeletben benne van egy darabka Amerika.

Gáspár Eszter

Igazi amerikai almáspite története: van egy nagyon kedves barátunk, aki évtizedek óta az Egyesült Államokban él. Amikor legutóbb beszélgettünk, szóba került, milyen sütemények nélkül nem telhet el egyetlen amerikai ünnep sem. Ő csak nevetett, és azt mondta: „Nálunk az almáspite olyan, mint nálatok a bejgli – egyszerűen nem hiányozhat az asztalról.”

Igazi amerikai almáspite
Igazi amerikai almáspite-családi recept
Fotó: VN/Gáspár Eszter

Igazi amerikai almáspite- családi recept

És akkor elküldte nekem a családi receptet, amit már generációk óta sütnek. Azt mondja, bár minden boltban lehet kapni kész almáspitét, semmi sem ér fel azzal, amit te magad sütsz.
Nos, kipróbáltam – és tényleg igaza volt. Ez az a klasszikus amerikai almáspite, amiről a filmekben is beszélnek: aranybarna, illatos, omlós, és édesen fűszeres.

Hozzávalók (1 db 23 cm-es pitéhez)

A tésztához:

250 g liszt

50 g zsír

150 g hideg vaj (felkockázva)

10 evőkanál hideg víz

1 evőkanál cukor

1 csipet só

A töltelékhez:

6-8 közepes alma 

120 g cukor

1 csapott evőkanál őrölt fahéj

1 csapott evőkanál szegfűbors 

fél evőkanál szerecsendió

1 evőkanál liszt vagy kukoricakeményítő

1 evőkanál citromlé

1 teáskanál vaníliakivonat (opcionális)

A tetejére:

1 tojás a lekenéshez

1 evőkanál cukor a szóráshoz

Elkészítés

A tészta:
Keverd össze a lisztet, cukrot és sót. Add hozzá a zsírt és a vajat, majd morzsold el, amíg finom, homokos állagú lesz.
Fokozatosan add hozzá a hideg vizet, és gyorsan gyúrd össze a tésztát. Oszd két részre, csomagold fóliába, és tedd a hűtőbe legalább 30 percre.

A töltelék:
Hámozd meg és szeleteld fel az almákat. Keverd össze a cukorral, fahéjjal, szerecsendióval, liszttel, citromlével és vaníliával.

A pite összeállítása:
Nyújtsd ki az egyik tésztalapot, és béleld ki vele a piteformát.
Töltsd meg az almás töltelékkel.
Nyújtsd ki a másik tésztalapot, fedd be vele, vagy készíts rácsos mintát.
Kend le felvert tojással, és szórd meg cukorral.

Sütés:
180 °C-on süsd kb. 45–50 percig, amíg a teteje aranybarna, az alma pedig finom, szaftos lesz.

Tálalás:
Hagyjuk kicsit hűlni, majd tálaljuk melegen, akár egy gombóc vaníliafagyival – pont úgy, ahogy Amerikában szokták.

Fotó: VN/Gáspár Eszter

Egy szelet Amerika otthon

Amikor az első szeletet megkóstoltam, azonnal megértettem, miért olyan különleges ez a recept. A tészta omlós, a vaj és a zsír együtt adja azt az igazi házias ízt, amit nem lehet boltban megvenni. A fűszerek és az alma illata pedig... nos, az betölti az egész házat.

Ez nem csupán egy sütemény – ez egy darabka Amerika, amit bármikor megsüthetsz itthon is.
Ahogy a barátunk mondta:

„Az igazi almáspite nem csak egy recept – hanem egy emlék, amit újra és újra megsütsz.”



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu