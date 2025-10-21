1 órája
Igazi amerikai almáspite – egy családi recept a tengerentúlról
Az amerikai filmekből ismerős, illatos, aranybarna almáspite most a te konyhádban is megsülhet. Igazi amerikai almáspite: egy kedves barátunk családi receptje ez – egyszerű, mégis különleges, mert minden szeletben benne van egy darabka Amerika.
Igazi amerikai almáspite története: van egy nagyon kedves barátunk, aki évtizedek óta az Egyesült Államokban él. Amikor legutóbb beszélgettünk, szóba került, milyen sütemények nélkül nem telhet el egyetlen amerikai ünnep sem. Ő csak nevetett, és azt mondta: „Nálunk az almáspite olyan, mint nálatok a bejgli – egyszerűen nem hiányozhat az asztalról.”
Igazi amerikai almáspite- családi recept
És akkor elküldte nekem a családi receptet, amit már generációk óta sütnek. Azt mondja, bár minden boltban lehet kapni kész almáspitét, semmi sem ér fel azzal, amit te magad sütsz.
Nos, kipróbáltam – és tényleg igaza volt. Ez az a klasszikus amerikai almáspite, amiről a filmekben is beszélnek: aranybarna, illatos, omlós, és édesen fűszeres.
Hozzávalók (1 db 23 cm-es pitéhez)
A tésztához:
250 g liszt
50 g zsír
150 g hideg vaj (felkockázva)
10 evőkanál hideg víz
1 evőkanál cukor
1 csipet só
A töltelékhez:
6-8 közepes alma
120 g cukor
1 csapott evőkanál őrölt fahéj
1 csapott evőkanál szegfűbors
fél evőkanál szerecsendió
1 evőkanál liszt vagy kukoricakeményítő
1 evőkanál citromlé
1 teáskanál vaníliakivonat (opcionális)
A tetejére:
1 tojás a lekenéshez
1 evőkanál cukor a szóráshoz
Elkészítés
A tészta:
Keverd össze a lisztet, cukrot és sót. Add hozzá a zsírt és a vajat, majd morzsold el, amíg finom, homokos állagú lesz.
Fokozatosan add hozzá a hideg vizet, és gyorsan gyúrd össze a tésztát. Oszd két részre, csomagold fóliába, és tedd a hűtőbe legalább 30 percre.
A töltelék:
Hámozd meg és szeleteld fel az almákat. Keverd össze a cukorral, fahéjjal, szerecsendióval, liszttel, citromlével és vaníliával.
A pite összeállítása:
Nyújtsd ki az egyik tésztalapot, és béleld ki vele a piteformát.
Töltsd meg az almás töltelékkel.
Nyújtsd ki a másik tésztalapot, fedd be vele, vagy készíts rácsos mintát.
Kend le felvert tojással, és szórd meg cukorral.
Sütés:
180 °C-on süsd kb. 45–50 percig, amíg a teteje aranybarna, az alma pedig finom, szaftos lesz.
Tálalás:
Hagyjuk kicsit hűlni, majd tálaljuk melegen, akár egy gombóc vaníliafagyival – pont úgy, ahogy Amerikában szokták.
Egy szelet Amerika otthon
Amikor az első szeletet megkóstoltam, azonnal megértettem, miért olyan különleges ez a recept. A tészta omlós, a vaj és a zsír együtt adja azt az igazi házias ízt, amit nem lehet boltban megvenni. A fűszerek és az alma illata pedig... nos, az betölti az egész házat.
Ez nem csupán egy sütemény – ez egy darabka Amerika, amit bármikor megsüthetsz itthon is.
Ahogy a barátunk mondta:
„Az igazi almáspite nem csak egy recept – hanem egy emlék, amit újra és újra megsütsz.”