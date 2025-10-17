október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karácsonyi kollekció

17 perce

Sokan vártak erre a hírre: már elérhető az IKEA adventi naptára

Címkék#adventi naptár#IKEA#kedvezménykártya

A népszerű svéd bútoráruház idén sem várt sokáig. Már kapható az idei IKEA adventi naptár, ráadásul most egy vadonatúj karácsonyi kollekciót is bemutattak, amelyben a hagyományos ünnepi elemeket friss, játékos formában újraértelmezik.

Vaol.hu

A 2025-ös IKEA adventi naptárát „VINTERSAGA” névre keresztelték, és már elérhető az áruházakban.  

Sokan az IKEA adventi naptárával várják a karácsonyt
Sokan az IKEA adventi naptárával várják a karácsonyt
Fotó: Shutterstock

Mit tud az IKEA adventi naptár? 

  • December 1‑től minden napra jut egy kis meglepetés – általában csokoládé vagy praliné.  
  • Két nap ablakai mögött kedvezménykártya lapul: ezek értéke legalább 1250 Ft, de akár 250 000 Ft‑os is lehet. A kedvezménykártya lekérdezése december 24-től indul, a kártyák december 27-től válthatóak be. 
  • Az adventi naptár normál ára 4 990 forint, IKEA Family tagoknak kedvezményesen 4 290 forintba kerül 
  • Online nem, csak az üzleteiben érhető el 

Itt az új karácsonyi kollekció 

Az IKEA idén egy izgalmas együttműködéssel rukkolt elő: a svéd tervező, Gustaf Westman közreműködésével 12 darabos karácsonyi kollekciót mutattak be. Ebben megtalálhatók porcelántányérok, gyertyatartók, lámpák és egyéb dekorációs elemek. Stílusában üde, játékos csavart visz a hagyományos ünnepi formákba. Az bútoráruház szerint ne tartogassuk sokáig a szekrényben őket, a kollekció darabjaival a mindennapokat is ünnepibbé tehetjük.  

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu