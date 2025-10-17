17 perce
Sokan vártak erre a hírre: már elérhető az IKEA adventi naptára
A népszerű svéd bútoráruház idén sem várt sokáig. Már kapható az idei IKEA adventi naptár, ráadásul most egy vadonatúj karácsonyi kollekciót is bemutattak, amelyben a hagyományos ünnepi elemeket friss, játékos formában újraértelmezik.
A 2025-ös IKEA adventi naptárát „VINTERSAGA” névre keresztelték, és már elérhető az áruházakban.
Mit tud az IKEA adventi naptár?
- December 1‑től minden napra jut egy kis meglepetés – általában csokoládé vagy praliné.
- Két nap ablakai mögött kedvezménykártya lapul: ezek értéke legalább 1250 Ft, de akár 250 000 Ft‑os is lehet. A kedvezménykártya lekérdezése december 24-től indul, a kártyák december 27-től válthatóak be.
- Az adventi naptár normál ára 4 990 forint, IKEA Family tagoknak kedvezményesen 4 290 forintba kerül
- Online nem, csak az üzleteiben érhető el
Itt az új karácsonyi kollekció
Az IKEA idén egy izgalmas együttműködéssel rukkolt elő: a svéd tervező, Gustaf Westman közreműködésével 12 darabos karácsonyi kollekciót mutattak be. Ebben megtalálhatók porcelántányérok, gyertyatartók, lámpák és egyéb dekorációs elemek. Stílusában üde, játékos csavart visz a hagyományos ünnepi formákba. Az bútoráruház szerint ne tartogassuk sokáig a szekrényben őket, a kollekció darabjaival a mindennapokat is ünnepibbé tehetjük.