Sokan vártak erre a hírre: már elérhető az IKEA adventi naptára

A 2025-ös IKEA adventi naptárát „VINTERSAGA” névre keresztelték, és már elérhető az áruházakban.

Sokan az IKEA adventi naptárával várják a karácsonyt

Fotó: Shutterstock

Mit tud az IKEA adventi naptár?

December 1‑től minden napra jut egy kis meglepetés – általában csokoládé vagy praliné.

Két nap ablakai mögött kedvezménykártya lapul: ezek értéke legalább 1250 Ft, de akár 250 000 Ft‑os is lehet. A kedvezménykártya lekérdezése december 24-től indul, a kártyák december 27-től válthatóak be.

Az adventi naptár normál ára 4 990 forint, IKEA Family tagoknak kedvezményesen 4 290 forintba kerül

Online nem, csak az üzleteiben érhető el

Itt az új karácsonyi kollekció

Az IKEA idén egy izgalmas együttműködéssel rukkolt elő: a svéd tervező, Gustaf Westman közreműködésével 12 darabos karácsonyi kollekciót mutattak be. Ebben megtalálhatók porcelántányérok, gyertyatartók, lámpák és egyéb dekorációs elemek. Stílusában üde, játékos csavart visz a hagyományos ünnepi formákba. Az bútoráruház szerint ne tartogassuk sokáig a szekrényben őket, a kollekció darabjaival a mindennapokat is ünnepibbé tehetjük.