Nem kicsiben vasazott a szentgotthárdi férfi – 14 tonna illegális fémet talált nála a NAV

Nem aprózta el a „vasbizniszt” az a szentgotthárdi férfi, akit a NAV Bevetési Igazgatóságának járőrei buktattak le nemrég - derül ki a szervezet közleményéből. A pénzügyőröknek egy rendezetlen porta tűnt fel, ahol a kertben halomban álltak a fémhulladékok – tárolóládák, rézdrótok, kábelek, akkumulátorok és feldolgozásra alkalmas gépek. Azonnal nyilvánvaló volt, hogy itt nem háztartási maradékról van szó, hanem jól szervezett felvásárlásról. Az illegális fémhulladékból csinált pénzt a férfi.

Illegális fémhulladékkal üzletelt a szentgotthárdi férfi

Forrás: NAV

Illegális fémhulladékkal bizniszelt

A ház udvarán és a férfi által bérelt ingatlanon a pénzügyőrök több mint 14 tonna illegális fémhulladékot találtak. A tulajdonos a helyszínen elismerte, hogy a fém nem a saját háztartásából származik – évek óta vásárolta fel a különféle hulladékokat, majd haszonnal értékesítette tovább.

A NAV elektronikus adatbázisából kiderült: az elmúlt öt évben közel 96 ezer kilogramm fémet adott el, mindezt engedély nélkül. A lefoglalt anyagok között ráadásul olyan, úgynevezett érzékeny FAJ-kódos anyag is volt, amely csak bejelentéssel és hatósági engedéllyel adható tovább.

A fémüzlet végül komoly veszteséggel zárult: a hatóság eljárást indított fémkereskedelmi és hulladékgazdálkodási törvénysértés miatt, a férfi pedig akár többmilliós bírságra is számíthat.

Halomban álltak a fémhulladékok a vasi férfi udvarán

A NAV közleménye végén hangsúlyozza: magánszemély csak a saját ingatlanán keletkezett fémhulladékot tarthat és adhat le, legfeljebb három köbméter mennyiségben. Engedély nélkül mások által adott vagy vásárolt fémet értékesíteni tilos – még akkor is, ha azt „csak” telekrendezésért vagy egy kis segítségért cserébe kapja valaki.

Megkérdeztük a NAV vasi kirendeltségének sajtóreferensét, Szenes Inezt, mennyire gyakran fordul elő ilyen eset a vármegyében, mi az eljárás menete, illetve körülbelül milyen büntetésre számíthat a szentgotthárdi férfi. Válaszát mai napra ígérte, amint megérkezik, frissítjük cikkünket.