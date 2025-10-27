Halálos iramban vasi verzió: illegális gyorsulási versenyt szerveztek fiatalok az M86-os pihenőjében - videó

Az MKIF Zrt. hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy nem minennapi esemény zajlott a napokban az M86-os főút egyik pihenőhelyén. Történt, hogy október 18-án éjszaka több tucat fiatal döntött úgy, találkozót szerveznek egy vasi kistelepülésen. A település utcáit ellenőrző rendőrök miatt ez nem sikerült, ezért a vámoscsaládi pihenőhelyen folytatták az estét. Kiderült a bejegyzésből, hogy az illegális gyorsulási verseny résztvevői közel 40 autóval érkeztek a pihenőbe, ahol csaknem 100-an figyelték az eseményeket.

Illegális gyorsulási verseny az M86-os pihenőjében

Forrás: Facebook/MKIF Zrt.

Mint írják, az egyik útellenőr épp kötelező ellenőrző körén volt, mikor észlelte, hogy a pihenőhelyen mi történik. Felhívta a részvevők figyelmét, hogy ha nem hagyják el a pihenőt, akkor értesíti a rendőröket. "Hívd őket nyugodtan" - érkezett a válasz.

A rendőrség aztán gyorsan megérkezett a helyszínre, lezárták a pihenő kijáratát és egyesével igazoltatták a részvevőket, valamint ellenőrizték az autókat. Az illegális gyorsulási versenyről felvétel is készült.