október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halálos iramban

56 perce

Halálos iramban vasi verzió: illegális gyorsulási versenyt szerveztek fiatalok az M86-os pihenőjében - videó

Címkék#verseny#M86-os főút#illegális gyorsulási verseny

Az M86-os főút egyik pihenőhelyén csaptak le a rendőrök, mindent felvett a kamera.

Vaol.hu

Az MKIF Zrt. hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy nem minennapi esemény zajlott a napokban az M86-os főút egyik pihenőhelyén. Történt, hogy október 18-án éjszaka több tucat fiatal döntött úgy, találkozót szerveznek egy vasi kistelepülésen. A település utcáit  ellenőrző rendőrök miatt ez nem sikerült, ezért a vámoscsaládi pihenőhelyen folytatták az estét. Kiderült a bejegyzésből, hogy az illegális gyorsulási verseny résztvevői közel 40 autóval érkeztek a pihenőbe, ahol csaknem 100-an figyelték az eseményeket. 

Illegális gyorsulási verseny az M86-os pihenőjében
Illegális gyorsulási verseny az M86-os pihenőjében
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.

Illegális gyorsulási verseny az M86-os pihenőjében

Mint írják, az egyik útellenőr épp kötelező ellenőrző körén volt, mikor észlelte, hogy a pihenőhelyen mi történik. Felhívta a részvevők figyelmét, hogy ha nem hagyják el a pihenőt, akkor értesíti a rendőröket. "Hívd őket nyugodtan" - érkezett a válasz. 

A rendőrség aztán gyorsan megérkezett a helyszínre, lezárták a pihenő kijáratát és egyesével igazoltatták a részvevőket, valamint ellenőrizték az autókat. Az illegális gyorsulási versenyről felvétel is készült. 

Az autópálya nem versenypálya, ugyanúgy, ahogy a hozzá tartozó egyéb utak sem, mint például a pihenők!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu