Döbbenet

1 órája

Illegális szemét a természet lágy ölén – felháborodott a falu

Címkék#hulladék#Illegális#Jákfa

Jákfán, a Kövesdi falurészen lévő fenyves erdőt valaki illegális szemétlerakónak használta, a rendőrség már vizsgálja az esetet. A lakosság segítségét kérik az illegális szemét eredetének felderítésében.

Polgár Patrícia
A helyiek megdöbbenve tapasztalták, hogy a természet csendjét most műanyagzsákok, egy rekamé és használt ruhák látványa töri meg. Az illegális szemét elhelyezését elkövető ismeretlen tettes nyomait a rendőrség rögzítette, és megkezdte a nyomozást. Jákfa Kövesdi utcai részén talált hulladék egy része azonosítható lehet, így a hatóság abban bízik, hogy a lakosság felismeri a tárgyakat, és ezzel segíti a felelősségre vonást.

Illegális szemét a fenyvesben – nem marad következmények nélkül

A község vezetése is felhívta a figyelmet arra, hogy az illegális hulladéklerakás nemcsak a természetet pusztítja, hanem komoly bírsággal is jár.

 

