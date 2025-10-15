Illegális szemét a természet lágy ölén – felháborodott a falu

A helyiek megdöbbenve tapasztalták, hogy a természet csendjét most műanyagzsákok, egy rekamé és használt ruhák látványa töri meg. Az illegális szemét elhelyezését elkövető ismeretlen tettes nyomait a rendőrség rögzítette, és megkezdte a nyomozást. Jákfa Kövesdi utcai részén talált hulladék egy része azonosítható lehet, így a hatóság abban bízik, hogy a lakosság felismeri a tárgyakat, és ezzel segíti a felelősségre vonást.

Illegális szemét Jákfán: a lakosság segítségét kérik

Illegális szemét a fenyvesben – nem marad következmények nélkül

A község vezetése is felhívta a figyelmet arra, hogy az illegális hulladéklerakás nemcsak a természetet pusztítja, hanem komoly bírsággal is jár.