Forró beszélgetés a szaunamesterekkel – így indul be igazán a szaunaszezon!

Beköszöntött az ősz, a levegő hűvösebb, de a szaunákban most kezd igazán izzani a hangulat! Ebben az epizódban Khun Nikolett és Egri Dániel szaunamesterekkel merülünk el a szaunaszeánszok világában. Indul a szaunaszezon.

Szó lesz illatokról, rituálékról, különleges szokásokról és arról, mitől lesz igazán felemelő egy szaunázás – testnek és léleknek egyaránt.

Ha szereted a forróságot, vagy még csak ismerkedsz vele, ez a beszélgetés neked való! Engedd, hogy a szaunamesterek elkalauzoljanak a gőz, a zene és a hangulat világába – mert a szaunázás több mint izzadás: igazi élmény.





