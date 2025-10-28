38 perce
Forró beszélgetés a szaunamesterekkel – így indul be igazán a szaunaszezon!
Beköszöntött az ősz, ezzel együtt a szaunaszezon is! Két szaunamester, Khun Nikolett és Egri Dániel mesélnek a szaunaszeánszok titkairól, hangulatáról és arról, miért több a szaunázás, mint puszta izzadás. Indul a szaunaszezon.
Szó lesz illatokról, rituálékról, különleges szokásokról és arról, mitől lesz igazán felemelő egy szaunázás – testnek és léleknek egyaránt.
Ha szereted a forróságot, vagy még csak ismerkedsz vele, ez a beszélgetés neked való! Engedd, hogy a szaunamesterek elkalauzoljanak a gőz, a zene és a hangulat világába – mert a szaunázás több mint izzadás: igazi élmény.