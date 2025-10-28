október 28., kedd

Helyi közélet

38 perce

Forró beszélgetés a szaunamesterekkel – így indul be igazán a szaunaszezon!

Címkék#Egri Dániel#Khun Nikolett#szaunaszezon

Beköszöntött az ősz, ezzel együtt a szaunaszezon is! Két szaunamester, Khun Nikolett és Egri Dániel mesélnek a szaunaszeánszok titkairól, hangulatáról és arról, miért több a szaunázás, mint puszta izzadás. Indul a szaunaszezon.

Gáspár Eszter

Beköszöntött az ősz, a levegő hűvösebb, de a szaunákban most kezd igazán izzani a hangulat! Ebben az epizódban Khun Nikolett és Egri Dániel szaunamesterekkel merülünk el a szaunaszeánszok világában. Indul a szaunaszezon. 

Indul a szaunaszezon. Khun Nikolett és Egri Dániel

Szó lesz illatokról, rituálékról, különleges szokásokról és arról, mitől lesz igazán felemelő egy szaunázás – testnek és léleknek egyaránt.
Ha szereted a forróságot, vagy még csak ismerkedsz vele, ez a beszélgetés neked való! Engedd, hogy a szaunamesterek elkalauzoljanak a gőz, a zene és a hangulat világába – mert a szaunázás több mint izzadás: igazi élmény.



 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
