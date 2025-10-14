1 órája
Megkezdődött az influenzaszezon! Egyre több helyen kötelező a maszk használata
Közel 25 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel október első hetében. A szövődmények miatt az idősek számára különösen fontos lehet az influenza elleni védőoltás beadatása, ami várhatóan a hónap végétől lesz elérhető.
Szeptember végén kezdetét vette az influenzaszezon, amely az előző évek tapasztalatai alapján akár március végéig is eltarthat. Ennek megfelelően hazánkban is elindult az influenzafigyelő szolgálat – tájékoztatott a Vas Vármegyei Kormányhivatal.
A 2025/2026. évi szezonban, a figyelőszolgálatban 1.288 háziorvos és házi gyermekorvos által ellátott praxishoz tartozó lakos megbetegedési adatai alapján történik az influenzaszerű megbetegedések és az akut légúti fertőzések előfordulásának monitorozása, Vas vármegyében 37 háziorvosi praxis és az általuk ellátott 53.882 lakos megbetegedési adatai alapján követik nyomon az influenza aktivitását.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által közzétett adatok szerint, 2025. szeptember 29. és október 5. között az országban 24 ezer 600-an fordultak orvoshoz influenzaszerű, és 203 ezer 800-an akut légúti fertőzés tüneteivel. A kijelölt 24 kórház adatai alapján a 40. héten 94 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 10-en intenzív ellátásban részesültek.
Az influenza vírusát akár egy kézfogással is átadhatjuk
Az influenza hirtelen jelentkező, vírusos eredetű megbetegedés. Jellemző tünetei: láz vagy hőemelkedés, fejfájás, izomfájdalom, általános rossz közérzet, orrfolyás, torokfájás és köhögés. A vírus – más légúti fertőzésekhez hasonlóan – cseppfertőzéssel terjed: köhögés, tüsszentés, beszéd során, de fertőzött felületek érintésével, például kézfogással is átadható.
A magas láz különösen veszélyes lehet a csecsemők, idősek és krónikus betegségben szenvedők számára, mivel megterhelheti a szív- és légzőrendszert, felboríthatja az anyagcserét, és súlyosbíthatja az alapbetegségek (pl. veseműködés, májműködés, vérképzőrendszeri zavarok) állapotát. Gyakrabban alakulnak ki szövődmények – például hörghurut vagy tüdőgyulladás – immungyenge állapotúaknál, időseknél és dohányosoknál. A várandós nőknél szintén fokozott a szövődmények kockázata.
Az influenza elleni védőoltás elsődleges célja a súlyos, kórházi kezelést igénylő megbetegedések, valamint a halálesetek és szövődmények megelőzése. A védőoltás kiemelten fontos a kockázati csoportba tartozók számára: idősek, krónikus betegségben szenvedők, várandósok, illetve azok, akik munkájuk révén könnyen megfertőzhetnek másokat (pl. egészségügyi dolgozók, pedagógusok, szociális szférában dolgozók).
Kötelező maszkhasználat - Tovább szigorít a Markusovszky-kórház
Azoknak is érdemes beadatniuk az oltást, akik nem tartoznak a veszélyeztetett csoportba, hiszen ezzel védelmet nyújthatnak környezetük – például családtagjaik, munkatársaik – számára, és egy esetleges megbetegedés esetén rövidebb lehet a gyógyulási idő, illetve csökkenthető a munkából való kiesés.
Mivel az influenzavírus rendkívül változékony, minden szezonban új oltóanyag kerül forgalomba. Az idei szezonban az influenza elleni védőoltás előreláthatóan október végétől lesz elérhető. A védőoltás igényléséhez forduljon háziorvosához!
A hatékony védekezés érdekében kiemelten fontos az oltások beadása az egészségügyi, közlekedési, rendvédelmi, oktatási, közellátási területeken dolgozók körében, valamint a diákotthonok, kollégiumok és más közösségek lakói között.
Az influenzaszezon idején az oltás mellett fontos a higiénés szabályok fokozott betartása is:
- gyakori kézmosás és kézfertőtlenítés,
- tömegrendezvények és zsúfolt helyek elkerülése,
- egészségügyi intézmények látogatásakor sebészi maszk viselése,
- megfelelő zöldség- és gyümölcsfogyasztás,
- köhögési és tüsszentési etikett betartása,
- puszilkodás mellőzése ebben az időszakban,
- rendszeres szellőztetés otthon, munkahelyen és közösségi terekben
Amennyiben influenzára utaló tüneteket észlelünk, forduljunk háziorvoshoz, fogyasszunk bőségesen folyadékot, és támogassuk immunrendszerünket C- és D-vitaminnal. A gyermekeket is rendszeresen emlékeztessük a kézmosás és a helyes köhögési-tüsszentési szokások fontosságára!