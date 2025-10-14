Megkezdődött az influenzaszezon! Egyre több helyen kötelező a maszk használata

Szeptember végén kezdetét vette az influenzaszezon, amely az előző évek tapasztalatai alapján akár március végéig is eltarthat. Ennek megfelelően hazánkban is elindult az influenzafigyelő szolgálat – tájékoztatott a Vas Vármegyei Kormányhivatal.

Forrás: MW-archív

A 2025/2026. évi szezonban, a figyelőszolgálatban 1.288 háziorvos és házi gyermekorvos által ellátott praxishoz tartozó lakos megbetegedési adatai alapján történik az influenzaszerű megbetegedések és az akut légúti fertőzések előfordulásának monitorozása, Vas vármegyében 37 háziorvosi praxis és az általuk ellátott 53.882 lakos megbetegedési adatai alapján követik nyomon az influenza aktivitását.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által közzétett adatok szerint, 2025. szeptember 29. és október 5. között az országban 24 ezer 600-an fordultak orvoshoz influenzaszerű, és 203 ezer 800-an akut légúti fertőzés tüneteivel. A kijelölt 24 kórház adatai alapján a 40. héten 94 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 10-en intenzív ellátásban részesültek.

Az influenza vírusát akár egy kézfogással is átadhatjuk

Az influenza hirtelen jelentkező, vírusos eredetű megbetegedés. Jellemző tünetei: láz vagy hőemelkedés, fejfájás, izomfájdalom, általános rossz közérzet, orrfolyás, torokfájás és köhögés. A vírus – más légúti fertőzésekhez hasonlóan – cseppfertőzéssel terjed: köhögés, tüsszentés, beszéd során, de fertőzött felületek érintésével, például kézfogással is átadható.

A magas láz különösen veszélyes lehet a csecsemők, idősek és krónikus betegségben szenvedők számára, mivel megterhelheti a szív- és légzőrendszert, felboríthatja az anyagcserét, és súlyosbíthatja az alapbetegségek (pl. veseműködés, májműködés, vérképzőrendszeri zavarok) állapotát. Gyakrabban alakulnak ki szövődmények – például hörghurut vagy tüdőgyulladás – immungyenge állapotúaknál, időseknél és dohányosoknál. A várandós nőknél szintén fokozott a szövődmények kockázata.

Az influenza elleni védőoltás elsődleges célja a súlyos, kórházi kezelést igénylő megbetegedések, valamint a halálesetek és szövődmények megelőzése. A védőoltás kiemelten fontos a kockázati csoportba tartozók számára: idősek, krónikus betegségben szenvedők, várandósok, illetve azok, akik munkájuk révén könnyen megfertőzhetnek másokat (pl. egészségügyi dolgozók, pedagógusok, szociális szférában dolgozók).