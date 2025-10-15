Berobban az influenza Vasban - A kórházban egyre több részlegen kell a szájmaszk

A szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban kiterjesztik a kötelező orr-szájmaszk használatát - közölte az intézmény. Légúti fertőzések számának további emelkedésére tekintettel, a betegek védelme érdekében, az egészségügyi ellátó személyzet, és a látogatók kötelező (sebészi) orr-szájmaszk használata 2025. október 14-től visszavonásig kiterjesztésre kerül az alábbiak szerint: Sürgősségi Ambulancia, illetve az intézmény minden telephelyén a szakrendelések, ambulanciák, beleértve a várakozásra szolgáló helyiségeket is, a betegek vonatkozásában is. Olvass tovább, mert szó lesz influenza okozta további intézkedésekről.

Influenza: megkezdődött a szezon

Forrás: Shutterstock