Összefoglaló

1 órája

Berobban az influenza Vasban - A kórházban egyre több részlegen kell a szájmaszk

Összefoglaltuk a keddi nap fontosabb történéseit. Hogyha lemaradt róla, most bepótolhatja, főszerepkő az influenza.

A szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban kiterjesztik a kötelező orr-szájmaszk használatát - közölte az intézmény.  Légúti fertőzések számának további emelkedésére tekintettel, a betegek védelme érdekében, az egészségügyi ellátó személyzet, és a látogatók kötelező (sebészi) orr-szájmaszk  használata 2025. október 14-től visszavonásig kiterjesztésre kerül az alábbiak szerint: Sürgősségi Ambulancia, illetve az intézmény minden telephelyén a szakrendelések, ambulanciák, beleértve a várakozásra szolgáló helyiségeket is, a betegek vonatkozásában is. Olvass tovább, mert szó lesz influenza okozta további intézkedésekről.

influenza
Influenza: megkezdődött a szezon
Forrás:  Shutterstock

Influenza: Megkezdődött a szezon

Közel 25 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel október első hetében. A szövődmények miatt az idősek számára különösen fontos lehet az influenza elleni védőoltás beadatása, ami várhatóan a hónap végétől lesz elérhető.

Maraton menetfelszerelésben: extrém kihívást teljesített a szombathelyi tűzoltó egy nemes célért

A szombathelyi hivatásos tűzoltó, Borbás Tibor, teljes menetfelszerelésben futotta le a maratont vasárnap, a 40. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon. Az örökbefogadható gyerekekért vállalta a rendkívüli megterhelést, teljes menetfelszerelésben futotta le a maratont, ami végül nehezebb lett mint gondolta volna.

Fiatalkorú rablók a szombathelyi belvárosban: újabb két fiatal ellen emeltek vádat

Vádemelés is történt, amelyről a Vas Vármegyei Főügyészség tájékoztatott. A Szombathelyi Járási Ügyészség többrendbeli rablás bűntette miatt emelt vádat azzal a két fiatalkorúval szemben, akik a vádirat szerint 2024 novemberében, Szombathely belvárosában útonálló módon öt kiskorútól vettek el értékeket. A vádlottak a sértetteket azzal szólították le, hogy tartozás miatt fizessenek nekik...

Légifelvételek az épülő bucsui bicikliútról

Vármegyei II.: Sé-Kemenesalja 1-5.

Fotók: Cseh Gábor
