Influenza: egyre több a beteg, országszerte romlik a helyzet

Címkék#Vas vármegye#influenzaszerű panasz#gyerek#orvos

Egyre többen fordulnak orvoshoz különböző légúti panaszokkal. A 40. héten a vasi adatok voltak a legrosszabbak. De vajon egy héttel később mennyien fordultak influenzaszerű panaszokkal orvoshoz?

Vaol.hu

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által közzétett adatok szerint október 6. és 12. között 27 500-an fordultak orvoshoz influenzaszerű, és 217 300-an akut légúti fertőzés tüneteivel, ami egyértelmű emelkedést jelent az ezt megelőző hét adataihoz képest és tavaly ilyenkor is kevesebb volt a beteg. Vas vármegyében ezúttal 380-an fordultak influenzaszerű panaszokkal orvoshoz (százezer lakosra vetítve), ami jelentős csökkenés az előző heti 636-hoz képest, ami messze a legmagasabb adat volt az országban.

influenzaszerű panaszok
Influenzaszerű panaszok: a legtöbb beteg a fiatalok közül kerül ki  Forrás: Shutterstock

Influenzaszerű panaszok: elsősorban a fiatalokat érintik

Ezek a típusú megbetegedések elsősorban a fiatalokat érintik, az influenzaszerű panaszokkal orvoshoz forduló betegek 20,0 %-a 0-14 éves gyermek, 37,1 %-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt, 31,5 %-uk pedig a 35-59 éves korosztályba tartozott. Az akut légúti fertőzés esetében a betegek 43,7 %-a 0-14 éves gyermek, 27,2 %-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt, 19,6 %-uk pedig 35-59 éves.

A 41. héten 99 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 11-en részesültek intenzív ellátásban.
 

 

