Influenzaszezon: egyszerre javult és romlott is a helyzet!

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által közzétett adatok szerint, október 13. és 19. között 26.600-an fordultak orvoshoz influenzaszerű, és 223.300-an akut légúti fertőzés tüneteivel, ami azt jelenti, hogy influenzaszerű panaszokból egy hét alatt 900-al kevesebb lett, akut légúti panaszokból viszont 6000-el több.

Fotó: BearFotos / Forrás: Shutterstock

Az influenzaszerű megbetegedések leginkább a fiatal felnőtteket, míg az akut légúti fertőzések főleg a gyermekeket érinti. Akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés, viszont 77-en kerültek kórházba súlyos légúti fertőzés miatt, öten közülük intenzív ellátásban is részesültek.

Influenza: Vas vármegyében kevesebb lett a beteg!

Vas vármegyében az influenzaszerű megbetegedések száma (százezer lakosra vetítve: 269) tovább csökkent, ezzel az esetszám az országos átlag (277) alá csökkent. Továbbra is több a beteg, mint tavaly ilyenkor, viszont a járványgörbe mintázata hasonló, az influenzaszezon kezdetén 2024-ben is volt egy szemmel látható csökkenés, ami aztán az év utolsó időszakában futott fel és érte el a kritikus szintet.