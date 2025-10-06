október 6., hétfő

Bullying

28 perce

Piros Lapot az Iskolai Bántalmazásnak – vasi iskolák is csatlakoztak az országos kampányhoz

Címkék#Diákönkormányzat#Erőszakmentesség Világnap#Piros Lapot az Iskolai Bántalmazásnak#bullying

Országos kezdeményezés a Piros Lapot az Iskolai Bántalmazásnak! program, amely az iskolai bántalmazás, zaklatás és erőszak elleni küzdelemre irányul az iskolai közösségekben. Több vasi köznevelési intézmény is csatlakozott.

Vaol.hu

A Piros Lapot az Iskolai Bántalmazásnak! kampány során a diákok és iskolák egy közös akcióval hívják fel a figyelmet a bullying problémájára, és a bántalmazás megszüntetésére törekszenek. A 2025/2026-os tanévben a kampány október 2-án, az Erőszakmentesség Világnapján (International Day of Non-Violence) indult. Tizenegy órakor több vasi köznevelési intézményben magasba emelték a bántalmazás megelőzésére felhívó piros lapot a csatlakozó iskolák diákjai.

Piros Lapot az Iskolai Bántalmazásnak!
Piros Lapot az Iskolai Bántalmazásnak!, hirdette a Bolyai-iskola közössége.
Fotó: VN/Kalincsák Balázs

Ne bántsátok egymást! – Piros lapot az iskolai bántalmazásnak

Szombathely Megyei Jogú Város Diákönkormányzatának felhívására az ELTE Bolyai-iskola is csatlakozott a “Ne bántsátok egymást – Piros lapot az iskolai bántalmazásnak!” elnevezésű országos programhoz. Közösségünk határozottan elutasítja a bántalmazás minden formáját, ennek kifejezéseképpen tanárok és diákok egyszerre emelték a magasba a piros lapot” – szerepel a Bolyai Bolyongó Facebook-oldalán. Mint írják, a Bolyaiban az erőszakmentes kommunikációban hisznek, és fontosnak tartják annak hangsúlyozását, hogy mindenkinek joga van az elfogadó, biztonságos iskolai környezethez.

A Paragvári-iskola akciója.
Forrás:  Paragvári iskola Facebook

A Paragvári-iskolában nagyszünetben a 7-8-os diákok, az osztályfőnökökkel, iskolavezetőséggel és az iskolai Diákönkormányzattal kiegészülve hívták fel a figyelmet egy közös akció keretén belül az iskolai bántalmazásokra. A tanulók piros lapot felemelve tiltakoztak az erőszak minden formája ellen. 

A Premontreiben a diákok és tanárok is piros felsőt viselve, szív alakot formázva mutatták meg az összetartás erejét. Tegyünk azért, hogy megkönnyítsük és segítsük egymás mindennapjait, fogalmazták meg a közösségi oldalon.

A Premontreiben a diákok és tanárok is piros felsőt viselve, szív alakot formázva mutatták meg az összetartás erejét. 
Forrás: Premontrei Gimnázium Facebook


 

 

