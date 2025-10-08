Ismerd meg a gombákat! - A második gombásznapon a kercaszomori faluháztól indul a túra

Október 11-én, szombaton 9 órakor Kercaszomoron a faluháztól indul a vezetett túra, melyet az Őrségi Gombász Egyesület szervez. Az érdeklődők gombaismereti túrán vehetnek részt – mondta el lapunknak Kislaki Dániel Imre elnök. Ez szakértői, ismeretterjesztő és tapasztalatcserés találkozó lesz – kizárólag a meghatározáshoz szükséges mennyiséget szedik majd le. A részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezést kérnek az [email protected] címen.

Lehet, hogy céklatinóru és narancssárga csészegomba is felbukkan majd?

Fotó: VN/Őrségi Gombász Egyesület