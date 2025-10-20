október 20., hétfő

Halálos baleset

2 órája

Ismert magyar DJ halt meg a vasárnapi motoros balesetben

Futótűzként terjedt a híre, hogy a magyar lemezlovas vesztette életét a vasárnapi halálos motoros balesetben. A kommentek szerint az ismert magyar DJ áldozata volt a végzetes karambolnak, nem ő hibázott. Elütötte egy kereszteződésben egy autós Bagimajor és Kengyel között.

Vaol.hu

Újabb halálos motorbaleset történt vasárnap az országban. Bagimajor és Kengyel között egy kereszteződésben halt meg egy 30 év körüli motoros -ezt a Katasztrófavédők adták hírül. Gyorsan elterjedt a hír, hogy az összetört motoron egy ismert magyar DJ ült, ő a halálos baleset áldozata.

Halálos motorbaleset történt Kengyelnél, DJ SziZo vesztette életét
Forrás: Facebook

Esélye sem volt a motorosnak: ismert magyar DJ halt meg

A végzetes karambol Bagimajor és Kengyel között történt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A mentőszolgálatra hivatkozva a megyei hírportál, a szoljon.hu azt írta: a helyszínre riasztott mentőegység az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudta megmenteni a 30 év körüli férfi életét.

A baleset híre gyorsan bekerült a közösségi motoros csoportokba, ahol azt írják, hogy a 38 éves családapa egy tiszaföldvári lemezlovas, DJ SziZo volt.

A halálos baleset helyszíne, Kengyel-Bagimajor és Kengyel között
Forrás: Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 

Ismert vasi DJ halt meg egy balesetben Vépnél is tavaly augusztusban:

A hazai motoros élet egyik ikonikus szerepőjének haláláról is beszámoltunk szeptemberben, aki a horvát autópályán vesztette életét:

 

