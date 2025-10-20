2 órája
Ismert magyar DJ halt meg a vasárnapi motoros balesetben
Futótűzként terjedt a híre, hogy a magyar lemezlovas vesztette életét a vasárnapi halálos motoros balesetben. A kommentek szerint az ismert magyar DJ áldozata volt a végzetes karambolnak, nem ő hibázott. Elütötte egy kereszteződésben egy autós Bagimajor és Kengyel között.
Újabb halálos motorbaleset történt vasárnap az országban. Bagimajor és Kengyel között egy kereszteződésben halt meg egy 30 év körüli motoros -ezt a Katasztrófavédők adták hírül. Gyorsan elterjedt a hír, hogy az összetört motoron egy ismert magyar DJ ült, ő a halálos baleset áldozata.
Esélye sem volt a motorosnak: ismert magyar DJ halt meg
A végzetes karambol Bagimajor és Kengyel között történt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A mentőszolgálatra hivatkozva a megyei hírportál, a szoljon.hu azt írta: a helyszínre riasztott mentőegység az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudta megmenteni a 30 év körüli férfi életét.
A baleset híre gyorsan bekerült a közösségi motoros csoportokba, ahol azt írják, hogy a 38 éves családapa egy tiszaföldvári lemezlovas, DJ SziZo volt.
