október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlemény

2 órája

Ismét elérhető a vízszolgáltatás a Markusovszky-kórház telephelyén

Címkék#Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház#Markusovszky-kórház#közlemény

Vaol.hu

"Értesítjük tisztelt betegeinket és a látogatókat, hogy a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 11-es Huszár úti telephelyén a csőtörés javítását követő negatív mintavételi eredmények alapján a betegek biztonsága érdekében elrendelt vízkorlátozás teljes körűen feloldásra került. Betegeink és a látogatók megértését, türelmét és együttműködését köszönjük!" - írta legfrisebb közleményében a szombathelyi Markusovszky-kórház. 

A Markusovszky-kórház 11-es Huszár úti telephelyén ismét feloldották a vízkorlátozást
Fotó: VN-Archív/CSG

Az előzményekről itt írtunk: 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu