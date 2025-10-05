Ismét elérhető a vízszolgáltatás a Markusovszky-kórház telephelyén

"Értesítjük tisztelt betegeinket és a látogatókat, hogy a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 11-es Huszár úti telephelyén a csőtörés javítását követő negatív mintavételi eredmények alapján a betegek biztonsága érdekében elrendelt vízkorlátozás teljes körűen feloldásra került. Betegeink és a látogatók megértését, türelmét és együttműködését köszönjük!" - írta legfrisebb közleményében a szombathelyi Markusovszky-kórház.

A Markusovszky-kórház 11-es Huszár úti telephelyén ismét feloldották a vízkorlátozást

Fotó: VN-Archív/CSG

Az előzményekről itt írtunk: