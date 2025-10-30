október 30., csütörtök

Tisztelet és megbecsülés

1 órája

Szépkorúakat köszöntöttek Iváncon - fotók

Címkék#idősek#ivánci#köszöntés#program

Sok helyi összefogásával, változatos programokkal kedveskedtek az időseknek. Iváncon egy rendkívül kellemes délutánt tölthettek együtt.

Gombos Kálmán

Az elmúlt hétvégén Ivánc Község Önkormányzata ünnepi műsorral kedveskedett a község 65 év feletti lakóinak. Gyarmati Tibor polgármester rövid köszöntőjével indította a programot, majd a Vasvári Játékszín Egyesület tagjai a középkori Nürnbergben élt Hans Sachs cipészmester komédiáiból válogattak össze egy kosárra valót. A vidám kabaréjelenetek azonnal megalapozták a jókedvet a délután hátralévő részére. Aztán az ivánci fiatalok verses köszöntői után a „Magyar fohász” című dalra mutattak be egy kis koreográfiát. Ezt gyógyító dalként is emlegetik: fő üzenete az, hogy békére vágyik az emberiség. Majd az lvánci Népdalkör következett: elsőként Linka Sándor „Dal lváncról” című szerzeményét adta elő a szerzővel közösen, majd népdalcsokorral folytatták az előadást. Vass József szólóénekével zárult a népdalkör műsora.

Iváncon is köszöntötték a település szépkorú tagjait
Iváncon is köszöntötték a település szépkorú tagjait
Fotó: VN/Németh Bernadett

Sok-sok kulturális program Iváncon

Linka Sándor fa intarzia képeiből és a fa logikai fejlesztő játékaiból kiállított néhány darabot az ünnepi alkalomra. Az lvánci Népdalkör 25 év alatt szerzett dokumentumaiból is kiállították a jelentősebb emléktárgyakat. A helyi előadók sorában Gyarmati Adél egy szívhez szóló Demjén-szerzeményt énekelt a közönségnek, majd operett-válogatással fokozták tovább a jó hangulatot. Jurina Bea és Szilinyi Arnold nemcsak a színpadot hódították meg, hanem az egész nézőteret betáncolták a slágerek éneklése közben, s a közönséget is dalra fakasztották. Színre lépett még az MMSZ Gondviselés Háza Ivánc Zumba csoportja is, Söre Zsuzsi vezényletével, majd a falunapról már ismerős Kvarc Duó adott műsort.

Szépkorúakat köszöntöttek Iváncon

Fotók: Németh Bernadett

Közösségi összefogással

Felszolgálták a vacsorát, amiről Szuki Zsolt és Czéder György és segítőik gondoskodtak, a desszertet pedig az ivánci háziasszonyok által felajánlott süteményekből fogyaszthatták el. A rendezvény egyébként is közösségi összefogás eredménye volt: a felszolgálásban és az apró-cseprő teendőkben a képviselő-testület tagjai, közösségi szolgálatos középiskolások és önkéntesek segítették a rendezvény lebonyolítását.

Vidám társalgással és tánccal zárult az est, amiben minden jelenlévő részt vett.

